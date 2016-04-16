Свобода или безысходность? Российские футболисты с истекающими контрактами

Роман Широков

34 года

В «Спартаке» Широков так и не смог стать своим, потому расторг контракт с клубом и подписал полугодичное соглашение с главным антагонистом красно-белых – ЦСКА. Переход Широкова в армейский клуб во многом связан с желанием Леонида Слуцкого дать игровую практику одному из лидеров сборной. Потому пролонгация контракта с Романом напрямую зависит от его выступлений в красно-синей футболке и на полях Франции. Однако, в любом случае, такой опытный футболист как Широков еще может пригодиться Слуцкому в следующем сезоне. Пусть даже и в качестве игрока запаса.

Прогноз: продлит контракт

Игорь Денисов

31 год

В «Динамо» уже считают дни до окончания контракта с Денисовым. Игорь повздорил со всеми, с кем только можно, потому в свете его непростого характера и высокой зарплаты клуб он покинет с вероятностью в 99%. Где он продолжит карьеру – большой и большой вопрос. Даже если главный скандалист российского футбола поумерит свои финансовые аппетиты, редкая команда РФПЛ согласится взять его себе. В Европе же спрос на российских игроков с «30+» в графе «возраст» практически отсутствует.

Прогноз: уйдет

Василий и Алексей Березуцкие

33 года

Совсем по-другому обстоят дела с братьями Березуцкими. Несмотря на солидный возраст, контракт с обоими, вероятнее всего, продлят уже в ближайшее время. Василий является столпом обороны армейцев уже очень продолжительное время, Алексей же играет не так часто, зато всегда готов подстраховать своих партнеров. Да и разлучать братьев под закат карьеры вряд ли будут.

Прогноз: продлят контракты





Сергей Игнашевич

36 лет

С учетом жесткого дефицита молодых центральных защитников в России, необходимость наличия Игнашевича в составе ЦСКА и сборной будет актуальна еще не один год. Сергей и в свои 36 является лучшим оборонцем страны, потому пролонгация соглашения с ним – всего лишь вопрос времени. Тем не менее, боссам «армейцев» пора задуматься о будущем. Да, Березуцкие и Игнашевич без проблем отыграют еще один сезон, однако дальше – пустота, которую рано или поздно придется как-то заполнять.

Прогноз: продлит контракт

Олег Кузьмин

34 года

Прогресс Кузьмина за последний год впечатлил всех без исключения поклонников РФПЛ. Невыдающийся крайний защитник на четвертом десятке лет стал одним из лучших игроков страны на своей позиции. Несомненно, капитан «Рубина» поедет на Евро-2016 в составе национальной команды и в скором времени подпишет с казанцами новый контракт. Даже с учетом солидного возраста Кузьмин вполне может рассчитывать на увеличение своей зарплаты. Как говорится, заслужил.

Прогноз: продлит контракт

Александр Кержаков

33 года

Ситуация с Кержаковым – самая неоднозначная из всех в этом списке. Александр ударно проводит сезон в составе швейцарского «Цюриха», клепая голы как в свои лучшие годы. Леонид Слуцкий не оставил без внимания успехи ветерана и пригласил его на товарищеские матчи с Литвой и Францией, потому форвард вполне может рассчитывать на возможность исполнить лебединую песню в сборной на предстоящем Евро. В «Зените» же все более сложно. Андре Виллаш-Боаш открыто заявил, что на Александра не рассчитывает, однако португалец с большой долей вероятности покинет клуб в конце сезона, и перспективы любимца зенитовских фанатов будут во многом зависеть от человека, который встанет у руля сине-бело-голубых.

Прогноз: продлит контракт

Роман Павлюченко

34 года

В отличие от Кержакова, Павлюченко, кажется, уже потерял всякий интерес к футболу. Получая миллион евро за сезон, Роман с беспечным видом сидит на скамейке запасных «Кубани». Само собой, в краснодарском клубе на недавнего героя всей страны не рассчитывают, потому со спокойным сердцем отпустят летом на вольные хлеба. В РФПЛ вряд ли какой-то из топ-клубов согласится платить супер-Паву деньги, которые он получает сейчас, а на клубы из нижней части турнирной таблицы он размениваться вряд ли будет. Потому уже сейчас можно начинать готовиться к тому, что Павлюченко либо пойдет по стопам Андрея Аршавина и отправится зарабатывать на старость за пределы России, либо повесит бутсы на гвоздь.

Прогноз: уйдет

Андрей Ещенко

32 года

Ещенко приходил в «Анжи», на тот момент одну из самых перспективных команд России, в качестве игрока сборной, уйдет же из главного претендента на вылет из РФПЛ, как футболист со слишком большим для своего возраста контрактом, который клуб просто не может потянуть. Сейчас Андрей едва ли может рассчитывать на вызов в сборную, пыля за болтающийся в нижней части турнирной таблицы «Динамо». Если Ещенко удастся себя проявить в Москве, то он вполне может рассчитывать на контракт от бело-голубых. Конечно же, уже не такой сказочный, как в Махачкале.

Прогноз: уйдет

Владимир Габулов

32 года

Уже четвертый сезон Габулов защищает цвета «Динамо» и даже на фоне перманентно возникающих слухах об уходе – удерживает за собой пост первого номера бело-голубых. Не сказать, что Владимир феерит в рамке, однако марку одного из самых надежных российских вратарей продолжает держать, вследствие чего вправе рассчитывать на предложение от «Динамо» о продлении сотрудничества.

Прогноз: останется

Александр Самедов

31 год

Несомненно, Самедов является одним из лидеров нынешнего «Локомотива», и сейчас клуб без него представить практически невозможно. Александр является главным мотором команды и человеком, на котором после ухода Ниасса будет держаться вся атакующая конструкция «железнодорожников». Несмотря на трудности в переговорах, контракт с Самедовым может быть продлен уже в ближайшие месяцы. Иначе руководство «Локо» рискует подвергнуться еще более жесткой критике со стороны фанатов.

Прогноз: останется

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