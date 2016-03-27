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    «Пусть Селезнев играет за ДНР и ЛНР, перевозит семью в Россию». Украинские болельщики – о конфликте в сборной


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    Голосов: 0
    27.03.2016 13:50
    Украинцы из РФПЛ не попали в сборную. Оправдания тренеров не выдерживают никакой критики. По просьбе «Бомбардира» Сергей Беседин отправился в Одессу на матч сборных Украины и Кипра, чтобы спросить украинских болельщиков, должны ли легионеры из России играть за Украину.

    Богдан Стороженко

    Инженер на швейной фабрике, Бровары

    Как болельщику сборной Украины с 24-летним стажем, с 1992 года, мне очень неприятно, что политику смешивают с футболом. Я понимаю, что футбол без политики невозможен. Понимаю, что это взаимосвязанные механизмы. Понимаю, что футбол – это своего рода инструмент для политиков. Но то, что происходит в последнее время – это уже явный перебор.

    Как можно вести такую пропаганду, чтобы наших футболистов из чемпионата России не вызывали в сборную? Мы что Испания или Бразилия, где можно спокойно набрать два, а то и три равных составов. Играй наши футболисты в Англии, Германии или Испании, тогда еще можно *** [выпендриваться]. Но разве у нас много таких защитников как Бутко? Или нападающих уровня Селезнева? На чемпионате Европы нужно играть все силы отдать, по максимуму сыграть! И брать надо лучших из лучших.

    Очень надеюсь, что Михаил Иванович Фоменко не пойдет на поводу у всех этих радикально-настроенных патриотов и политиков, а возьмет во Францию самых лучших игроков. Мы должны играть на Евро в оптимально-боевом составе. Очень хочется, чтобы наша команда выступила достойно, как это было в Германии. Помните, как мы вошли в Германии [на чемпионате мира-2006] в восьмерку? Вот это были времена!

    Олег

    Военнослужащий, Одесса

    У меня в АТО погиб брат, дядя и двое близких друзей. Сам я дважды принимал участие в боевых действиях. Был ранен. Когда в тебя стреляют, только так можно вкурить, что такое враг. На словах это невозможно ни понять, ни объяснить. Легко рассуждать тем, кто смотрит все только по ящику.

    В Одессу на матч нас пригласила одна общественная организация. Ее сотрудники организовали транспорт, собрали всех наших, подарили билеты. Очень классные ребята. Приятно, что хоть кто-то о нас не забывает, заботится, поддерживает.

    Мне приятно находиться на этом стадионе, смотреть футбол и на наших пацанов. Они тоже ведь воины, бьются за престиж Родины. Вдвойне приятно, что среди них нет рвачей и предателей. Селезнев? Да, я про него. Еще могу понять тех, кто давно уехал. Контракт просто так не расторгнуть, но он поперся в Россию перед чемпионатом Европы. За бабки они продадут все: вчера играл в клубе Коломойского, сегодня уже в России. Сколько пацанов болели за него и «Днепр» в Лиге Европы? Теперь они готовы его на части порвать.

    Почему я против, чтобы игроки с российских клубов играли в сборной? Во всех составах, журналах, напротив фамилий футболистов пишут клубы и города, где они играют. Как это будет выглядеть, если рядом с Украиной будет Россия? Над нами будет смеяться вся Европа: «Что за война такая, если пол-состава сборной в российских клубах?» Во время войны не может быть дружественных отношений ни в одной из областей. У нас в отряде всегда болели против сборной России и русских клубов в еврокубках.

    Пускай лучше сборная Украины будет не такой сильной по именам, зато играть будут настоящие патриоты. Ребята, которые гораздо больше достойны флага своей страны. У них есть свои принципы и чувство патриотизма. За них будет болеть весь наш народ. И у такой команды гораздо больше шансов выступить лучше. У них есть сплоченность, гордость и чувство патриотизма.

    Тарас

    Студент, Белая Церковь

    Я из Белой Церкви. Болею за свой «Арсенал-Киевщину». Да, мы играем во второй лиге, но это моя команда! Правильный принцип у англичан: «Support [your] local team». Мне глубоко по барабану, что там происходит у киевского «Динамо», «Шахтера» или «Металла». У нас свои локальные разборки с местной «Росью». Сборная – другое дело. За Украину я болеют также как и за свой клуб, потому что это сборная моей страны, и она представляет мою Родину! Для меня все игроки одинаковые и главное, чтобы они побеждали.

    Не понимаю тех, кто делит сборников на «динамовских» и «шахтерских». Киевские и донецкие «меряются пиписьками», даже когда дело доходит до сборной. Забудьте хоть сейчас [про соперничество], объединитесь и дружно болейте за страну. А они на полтора часа не могут угомониться. Даже сейчас я стараюсь даже не смотреть, в каком клубе играет тот или иной игрок. Если он забивает или приносит другую пользу сборной, пусть играет хоть в «Динамо», хоть в «Спартаке», хоть на другой планете.

    Я ненавижу Россию за все, что произошло, но разве в этом виноваты наши пацаны, которые играют в русском чемпионате? Почему их не должны вызывать в сборную? Воюют-то не футболисты! Когда кто-то начинает гнать, что Женя Селезнев предатель, мне хочется *** [ударить] ему в лицо! Человек выкладывается за сборную в каждом матче, а его «чмырят», что он поехал в Краснодар. И таких патриотов у нас много. Один мой знакомый Селезнева тоже сильно ненавидел за переход в «Кубань». А когда ему предложили поехать в Москву на заработки и сказали, что дадут бабок в четыре раза больше, чем в нашей Белочке (Белая Церковь – «Бомбардир»), так он готов был пешком идти в Россию.

    Владимир Коротенко

    Преподаватель математики, Черноморск

    Все российское сейчас автоматом становиться вражеским. Я сам родился и живу в Ильичевске. Это 12 километров от Одессы. Но даже наш городок переименовали недавно в Черноморск, чтобы не было связи с социалистическим названием в честь бывшего лидера СССР, а значит и связи с Россией. Не важно, касается это политики, экономики, спорта или футбола.

    За что воюют наши ребята и рискуют своей жизнью? Футболисты персоны публичные и своим примером они должны показывать пример простым людям. Показывать пример положительный. Что будет, если завтра Россия даст больше денег и другим нашим людям? Они тоже туда переметнутся? Купить ведь можно многих.

    Я хочу радоваться за успехи украинских футболистов, но не могу смотреть на то, как они своей игрой делают счастливыми русских. Вы можете себе представить, чтобы наши футболисты играли в немецких командах во времена Второй мировой войны?

    У каждого человека свой выбор в жизни. Если Селезнев и другие, кто играет в России, хотят там продолжать свою карьеру, то пусть перевозят свои семьи и не возвращаются. Я не говорю, что они плохие или хорошие, но нам с ними не по пути. Пускай играют за сборную ДНР или ЛНР, если не имеют права уже играть за Россию. Их возьмут с радостью.

    Мне приятнее смотреть на нашу молодую команду. Да, выиграли у Кипра всего в один гол. Но это лучше, чем 5:0 с голами тех, кто играет в российских клубах.

    Яков Исакович Зильбельман

    Пенсионер, Одесса

    Ты бачишь, как любят футбол у нас в Одессе? Люди пришли поболеть за свою команду, их не остановило, что не приехали Коноплянка и Хачериди, а играем с Кипром. Одесситы пришли поддержать свою сборную, почти 25 тысяч!

    Наши СМИ любят делать из нас врагов народа. Что мы сепаратисты, хотим повторения Донбасса, в состав России войти. Говорят, что мы ненавидим украинцев! Люди видят врагов друг в друге. Зачем натравливать против наши ребят в России людей в стране? Селезнев теперь вообще врагом номер один. Сделали его предателем, будто он чуть ли не из армии дезертировал и присягу принял.

    Много тех, кто все понимает. Надеюсь, что Фоменко действительно не вызвал игроков [из российской лиги], только потому, что это товарищеские матчи и он хочет других посмотреть. Не нужно ставить к голове тренера политический пистолет. Если политики будут указывать, кого ставить в состав, нам кранты. Нечего делать на Евро. Кипр еле-еле обыграли.

    Вообще не понимаю тех, кто пропагандирует против наших футболистов. Имейте совесть! Выкиньте Селезнева, и чего, много пользы будет от того, что он дома пятки чешет? Как говорят: возьму билет и пойду пешком назло кондуктору. Дурь! Зачем своими же руками делать себя слабее?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: cfa.com.cy, vk.com, ffu.org.ua, vesti-ukr.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +25

      morkovka 22 октября 2016, 09:22

      мда уж, некоторым так калом врагов и войны уши поназабивало, утрамбовало (правильно - заполнили вакуум). Вот все люди на земле смотрите и с Вами могут так поступить, никогда этому не поддавайтесь - бездумный овощь идеальное оружие в руках извращенцев - политиков...

      0
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      Рейтинг: +20

      deamonson 15 октября 2016, 22:46

      Интересно, что они скажут про Жулиано? Он же лет 5 в Днепре отыграл, а потом его Мистер в Зенит перетянул. Да кстати про Луческу... - зрадныкы воны вси. Спросите откуда знание Украинского? - я Крымчанин. Короче как-то так. Избирательная ненависть и избирательный патриотизм - это так по-Украински.

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend 13 сентября 2016, 00:01

      Весьма поддерживаю. Очень хреново что политику смешивают с футболом. И не приятно когда заходишь в инет и на тебя гонят... попросту не за что.. И это при том, что У 70% Украинцев совсем не такой менталитет, как у других 30% "западенцов".. А так надеемся на лучшее и пусть осознает каждый свои ошибки.. и делает выводы.



      А по поводу собственно футбола, почему из Российских клубов никого не позвали.... А кого там вызывать то в зборную?? А некого..

      1
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 19 мая 2016, 22:58

      Вообще непонятно зачем этот портал печатает такую хрень. Неправильный способ расширить аудиторию выбрали господа журналисты. Не сработает. О том, что хохлы (на самом деле те же русские, только не желающие подчиняться Москве) ненавидят Россию все уже давно поняли, и об этом можно прочитать везде. Ну а футбольные болельщики в любой стране немного (а то и много) экстремисты, и если средний хохол ненавидит Россию и все что с ней связано, то средний хохол-болельщик заодно ненавидит всех нас и с удовольствием убил бы каждого из нас, если бы мог сделать это безнаказанно. Это понятно и объяснимо. Но тиражировать материалы об этом неконструктивно, неэтично, а на спортивном сайте еще и бессмысленно.

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 апреля 2016, 13:31

      Вот как!Еще раз живой показатель,сколько людей столько и мнений!

      Печально слышать немного плохого от Одессы,в политике они всегда были нейтральны по отношению к РФ!Даже союз фанатов Спартака и Черноморца-фактически был(что с ним стало вопрос конечно).

      Один комментатор верно сказал футбола вне политики нет,но пора знать рамки.
      Хватит воевать,и хватит жить с косыми взглядами на брата,в земле мало убитых чтоль?
      Воины погибшие которые воевали бок о бок,наверно смотрят на вас как на сумашедших!)Война грязная,языкастая...сколько оставило пятен,да сколько людей без крова?Нам она не нужна,мы на монеты чужие не броские,и вы не бросайтесь.
      Дай Боги всем ума,и мудрости.

      0
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      Рейтинг: +128

      shmag 29 марта 2016, 20:42

      автор дурак.зачем такие статьи писать?у половины сайта бомбит,люди ругаются.кому это интересно?развел тут...

      1
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 28 марта 2016, 22:00

      ОМГ, вы зря на фанатов обращаете внимание как раз они были двигателями экстремизма в Одессе и Киеве, а так же Харькове и Днепропетровске. Поэтому слышать от них эту наркоманию не удивительно, даже комментировать не стоит или цитировать.
      Если Селезнев решит переехать в Россию с семьей - то мир его дому и благоразумию. Любому кто приезжает работать в нашу страну - двери открыты априори, а тем более таким мастерам как Селезнев. Захочет уехать в другую страну - то двери так же открыты, скажем спасибо за работу и счастливого пути, успехов в карьере. А идиотов которые плюют ему в спину на его же Родине - пусть идут в АТО, там язык становится короче говорят, да и в Бога верить начинают.

      0
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      Рейтинг: +10

      Alex8513 28 марта 2016, 20:06

      Были и будут братьями , не верю тому что тут написано

      0
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат > Alex8513 19 мая 2016, 23:01

      Первый тезис в вашем предложении правильный. Но не верите вы зря, наивный вы наш. Во время революции братьев убивают в первую очередь. А победивший майдан, да еще и кровавый, это именно революция.

      -2
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd 27 марта 2016, 20:37

      Самое неприятное, что вменяемых(по крайней мере молодых) на Украине осталось мало... Причем промывать мозги там начали с 96-97 года. Я с 95 года не живу в Харькове, отец военный по всему союзу мотались, везде было нормально и в Харькове. Но когда последний раз приезжал на Украину уже было видно, как мои друзья меняются и как им промывают мозги, что у них все лучше, чем в России и тд и тп. А то что в России живут враги это вообще маразм! Как и то, что они думаю что с Россией воюют! Я конечно понимаю, что были там и наши военные(пусть и в незначительной части), но это не война с Россией, полноценная война кончилась бы за полгода, если не меньше! Даже с учетом, что у нас сейчас армия не как в союзе, но у нас армия участвовала в 2-х войнах уже! А на Украине все это время медленно но верно все разваливали и к чему это привело, все видели! А то что украинцы воевать в принципе то не очень умеют, а тем более хотят это не для кого не секрет!

      З.Ы. Жаль что так людям головы задурили, но как то же надо было объяснить почему так х..во живут...

      3
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат > Gwynbleidd 19 мая 2016, 23:03

      Ошибаетесь. Промывка мозгов там началась в 1991 по команде еще Ивашко, а Кравчук довел ее до кондиции. В 1992 уже были переписаны учебники истории и в детских садиках приказано было рассказывать сказки про героев Украины.

      2
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      Рейтинг: +25

      morkovka > Gwynbleidd 22 октября 2016, 09:55

      разруха не в клазетах, а в головах...

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 27 марта 2016, 14:11

      ну вы и дибилойды хохлы....сами страну свою отымели, а Россия виновата. Псевдопатриоты. Гнилой народец, что тут сказать

      12
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      Рейтинг: +22

      Igreks > swot1205 28 марта 2016, 13:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а ты кацапушка не подумал что может быть эта же статейка а-ля Кисилёв-ТВ дорисована. а ты убогий ведешься)))) ЛОЛ. Ну впринципе нужно иметь мозги хотя бы для того чтобы было чем подумать. у тебя их смотрю полное отсутсвие. Только призрение и ненависть в вашых козломордых головах. Вы же козломордые припёрлись на Донбасс со своей псевдо рюськой весной убогие. а теперь хотите чтоб вас признавали как адекватный народец. Вы же в глаза говорите одно, а на самом деле врёте и не моргаете. Никто из мирового сообщества не хочет иметь с вами лжывыми дело. такое понятие как культура, уважение и мораль вам неизвестно. Жаль вас кацапушки. теперь сядьте перед ящиком и включите Кисилёва-тв и спокойно подумайте. Но вам не всем этого дано.... печалька.

      -6
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Igreks 28 марта 2016, 21:19

      Отвечу словами вашего поэта - Т.Г. Шевченко:
      ....................
      ..............................
      .....
      Коварен жид, продажный лях похуже бляди,
      Ну а хохол... с тобой разделит хлеб..
      и тут же в суп тебе нагадит.

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