Все, что нужно знать о матче «Манчестер Юнайтед» – «Челси»

Сегодня «красные дьяволы» примут гостей из Лондона. Мы расскажем все, без чего будет неинтересно наблюдать за схваткой двух голландских тренеров.

Сегодня «красные дьяволы» примут гостей из Лондона. Мы расскажем все, без чего будет неинтересно наблюдать за схваткой двух голландских тренеров.

После домашнего поражения от «Норвича» и проигрыша в гостях «Стоку» было неясно, будет ли ван Гаал возглавлять «Манчестер Юнайтед» в игре против «Челси». Тем не менее, это случилось.

Сообщалось, что голландец очень обеспокоен серией поражений, и уверен в том, что потерял контроль над командой. Он пообщался с вице-президентом клубам Эдом Вудвордом, который заверил его в том, что клуб по-прежнему доверяет специалисту.

Для «Челси» это, конечно, хорошие новости – как и для нового тренера лондонцев, Гуса Хиддинка. Лучшее время для встречи с «Юнайтед» найти было трудно – четыре поражения подряд «красные дьяволы» терпели в последний раз аж в 1961 году!

Под руководством Жозе Моуринью, которого называют возможным преемников ван Гаала, «Челси» в этом сезоне был ужасен. Сейчас от «Юнайтед» лондонцы отстают на 10 очков.

Задача Хиддинка – спасти сезон для клуба. «Каждая игра «Челси» против «МЮ» – важная, но эта, безусловно, особенно. Надеюсь, что мы сможем показать ту волю к победе, которую демонстрировали большую часть матча против «Уотфорда».

(Твоя очередь для отставки, Луи? "Барселона" ван Гаала обыграла "Реал" Хиддинка со счетом 3:0 14 февраля 1999 года, через 10 дней Хиддинк был уволен)

Если бы положение ван Гаала было более определенным, наверняка гораздо больше внимания бы уделялось дополнительной интриге – его противостоянию с Хиддинком, которому уже не один десяток лет.

Хиддинк с удовольствием бы поставил ван Гаала на место. Соотечественники знают друг друга с 70-х годов прошлого века, когда оба были элегантными, но медленными плеймейкерами, выступавшими за небольшие голландские клубы. Оба играли полупрофессионально и работали тренерами для детей с задержками в развитии.

При этом тренеры из легендарных голландских семидесятых никогда не имели между собой хороших отношений. Хвастливый ван Гаал, не обладающий чувством юмора, всегда раздражал Хиддинка. В свою очередь, Луи считает Хиддинка прагматиком, не способным на риск.

«Мне совсем не нравится стиль, в котором играют его команды», – как-то заявил тренер, который годы спустя создаст скучнейший «Манчестер Юнайтед» в истории.

В этой игре он будет отчаянно сражаться за свое будущее. Схватка против старого противника делает это вдвойне интересным событием.

Дата и время начала матча: понедельник, 28 декабря, 20.30 мск

Стадион: «Олд Траффорд», Манчестер

ТВ: НТВ-Плюс Футбол, 20.30

Последние шесть матчей команд

«МЮ»: Ничья («Лестер», 1:1) ничья («Вест Хэм», 0:0), поражение («Вольфсбург», 2:3), поражение («Борнмут», 1:2), поражение («Норвич Сити», 1:2), поражение («Сток Сити», 0:2)

«Челси»: Ничья («Тоттенхэм», 0:0), поражение («Борнмут», 0:1), победа («Порту», 2:0), поражение(«Лестер», 1:2), победа («Сандерленд», 3:1), ничья («Уотфорд», 2:2)

Новости клубов

Бастиан Швайнштайгер возвращается после трехматчевой дисквалификации. Кроме того, от травмы задней поверхности бедра восстановился итальянский защитник Маттео Дармиан.

В матче точно не сыграют Маркос Рохо (травма плеча), Джесси Лингард (та же травма, что у Дармиана), Антонио Валенсия (травма ступни) и еще осенью сломавший ногу Люк Шоу.

Диего Коста получил пятую желтую в матче против «Уотфорда» и пропустит встречу с «Юнайтед». В стартовом составе могут появиться выходившие против «шершней» на замену Эден Азар и Джон Оби Микел, скорее всего за счет Фабрегаса, которого в той встрече заменили.

Вероятные стартовые составы

«Манчестер Юнайтед»

После провала в Сток-он-Тренте, ван Гаал просто обязан изменить стартовый состав. В этом варианте на лавке оказывается Феллаини, а Руни возвращается в основу. Лучший способ разместить форварда сборной Англии на поле – передвинуть Мартиаля на фланг. Эррера должен сыграть центрального атакующего полузащитника.

У ван Гаала хватает и других опций, но этот вариант предлагает достойный баланс между атакующим потенциалом и эффективной защитной структурой, чего в последнее время «Юнайтед» сильно не хватает.

«Челси»

Это один из вариантов, которые может выбрать Хиддинк. Оскар слабо сыграл против «Уотфорда», поэтому на месте десятки имеет шансы выйти Азар. На флангах его поддержат Педро и Виллиан. Впрочем, испанец может сыграть и слева, а Оскар все же останется в составе.

Игроки, за которыми стоит внимательно наблюдать

Выбрать игрока «МЮ» в соответствии с заслугами – смехотворная затея, потому что вся команда последнее время выглядит просто ужасно. Возможно, возвращение Швайнштайгера сумеет вдохнуть в игроков боевой дух. В конце концов, три из четырех поражений подряд парни ван Гаала потерпели в ходе трехматчевой дисквалификации немца.

Тройка атакующих полузащитников «Челси», вне зависимости от того, кого выставит на поле Хиддинк, должна стать проблемой для защиты хозяев. Виллиан в этом сезоне выглядит на голову выше всех остальных футболистов лондонцев, набрав во всех турнирах 10 очков по системе «гол+пас» (7+3), при этом являясь лучшим ассистентом команды.

«Юнайтед» с трудом противостоял Натану Редмонду из «Норвича» и креативным атакующим игрокам «Стока» на «Британии», так что с Виллианом защите «дьяволов» явно придется попотеть.

Ключевое противостояние

Учитывая, что «Юнайтед» наверняка сыграет вторым номером, схватка Виллиана и Дейли Блинда может стать определяющей для хода игры. Сможет ли голландец помочь одноклубникам в атаке, не обнажая свою зону? В важных матчах сезона защитник не раз играл лучше, чем от него ожидали, но если взглянуть на общее состояние дел в Манчестере, большой вопрос, удастся ли это ему на этот раз.

Котировки (по версии букмекерской конторы «Марафон»)

Победа «Манчестер Юнайтед»: 2.60

Ничья: 3.32

Победа «Челси»: 3.04

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По материалам bleacherreport.com