Черышев может вернуться в «Вильярреал». Тарасов рассказал о договорном матче. Дайджест событий дня

Информация о трансфере Подберезкина оказалась ложной. «Лестер» потерпел второе поражение в сезоне. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Информация о трансфере Подберезкина оказалась ложной. «Лестер» потерпел второе поражение в сезоне. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Тарасов: «В перерыве договорного матча с кавказской командой наплел тренеру, что мне плохо, на второй тайм не вышел»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о том, как он старался избежать участия в договорном матче.

«Встреча на выезде против кавказской команды. Ношусь весь первый тайм и не понимаю, почему никто из наших не обостряет игру. В перерыве подошел один опытный игрок: «Ты что, не видишь, что происходит?» «Теперь вижу». Тут же отправился к тренеру: наплел, что мне плохо, и на второй тайм не вышел. Не дай бог, когда-либо предложат сыграть договорняк», – посетовал Тарасов.

«Арсенал» ждет Артету в тренерском штабе

Полузащитник «Арсенала» Микель Артета даже после завершения карьеры игрока может остаться в составе лондонского клуба. Руководство рассчитывает, что испанец останется в тренерском штабе. Сейчас Артета проходит обучение на тренерских курсах, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до конца текущего сезона.

Президент «Урала»: «По поводу Подберезкина «Краснодар» на нас не выходил»

Президент "Урала" Григорий Иванов опроверг информацию, в которой говорится, что игрок "шмелей" Вячеслав Подберезкин пополнил ряды "Краснодара".

"С нами "Краснодар" не разговаривал ни о чем. На нас "Краснодар" не выходил". Если "Краснодар" выйдет на нас и скажет, что хотят взять Подберезкина, мы, конечно, подумаем, потому что у нас шесть месяцев осталось контракта. Скорее всего могли бы отпустить. Но пока ни Галицкий, ни Хашиг со мной не говорили", - отметил Иванов.

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Впервые с 1961 года «МЮ» проиграл четыре матча подряд

В сегодняшнем матче 18-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Стоку» со счетом 0:2, и это поражение стало для манкунианцев четвертым подряд. До этого подопечные ван Гаала уступили «Норвичу», «Борнмуту» и «Вольфсбургу». Столь длительная серия поражений в последний раз была у «МЮ» осенью 1961 года. Кроме того, впервые с января 1990 года манкуниацы не выиграли в семи встречах к ряду.

Кейн побил рекорд результативности

Оформив дубль в матче 18-го тура АПЛ против "Норвича", нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн забил свой 26-й и 27-й гол в Премьер-лиге за текущий год. Таким образом, английский форвард установил новый рекорд клуба по результативности за один календарный год, побив прошлое достижение, которое было установлено Тедди Шерингемом в 1993 году.

«ПСЖ» провел переговоры с Гвардиолой

«ПСЖ» интересуется главным тренером «Баварии» Хосепом Гвардиолой. Сообщается, что президент парижан Нассер Аль-Хелаифи провел с испанцем переговоры по телефону на тему возможной работы Гваридолы в «ПСЖ». Специалист поблагодарил за проявленный к нему интерес, однако окончательного ответа на предложение не дал.

Черышев займет место Суареса

Российский полузащитник "Реала" Денис Черышев может заменить в "Вильярреале" Дениса Суареса, который, в свою очередь, близок к переходу в "Барселону". Стоит отметить, что Черышев уже имеет опыт выступления за "Вильярреал" в прошлом сезоне на правах аренды. Тогда он провел за эту команду 40 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав девять голевых передач. Также известно об интересе к Черышеву со стороны "Марселя", который во французском клубе опровергли.

АПЛ. «Ливерпуль» нанес «Лестеру» второе поражение в сезоне

В матче 18-го тура АПЛ "Ливерпуль" с минимальным счетом одержал победу над "Лестером" – 1:0. Отметим, что данное поражение стало для "лис" всего лишь вторым в сезоне.

Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

Ливерпуль – Лестер – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бентеке, 63.

«Лестер, ты действительно этого хочешь?». Почему лидер АПЛ должен вылететь из топ-4

Boxing Day. «Ливерпуль» выиграл у «Лестера» (ВИДЕО)