«Локомотив», «Рубин» и «Краснодар» сыграли вничью в Лиге Европы. Дайджест событий дня

Состоялись матчи очередного тура Лиги Европы. Натхо приступил к тренировкам. Киевскому «Динамо» грозит дисквалификация из Лиги чемпионов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Натхо приступил к индивидуальным занятиям

Полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо, получивший закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рваную рану верхней губы в матче 11 тура чемпионата России против столичного "Динамо", приступил к тренировкам.

"Бибрас приступил к занятиям. Пока это неинтенсивные тренировки, работать в общей группе он не готов, но понемногу будет набирать форму. Как долго продлится восстановление, я сказать не могу", - сообщил агент игрока Леонид Истрати.

Самба потребуется операция

Защитнику московского "Динамо" Кристоферу Самба предстоит операция в связи с межпозвоночной грыжей. Об этом сообщил главный тренер бело-голубых Андрей Кобелев.

"Как раз сегодня было заключительное обследование. Которое постановило, что нужна операция. На восстановление потребуется не менее трех месяцев. Речь о межпозвоночной грыже", - проинформировал наставник.

Киевскому «Динамо» грозит исключение из Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" ждет наказание за инцидент, произошедший на матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси" (0:0). Вчера в английской прессе появилось видео, на котором группа болельщиков украинского клуба нападает на темнокожих зрителей встречи.

На основании отчета FARE (Football Against Racism in Europe) УЕФА уже начал расследование. Как сообщает Tribuna.com, киевляне могут понести максимальное наказание - исключение из этого розыгрыша Лиги чемпионов. Это связано с тем, что к "Динамо" уже были применены меры за проявление неонацизма на матчах с "Бордо" и "Эвертоном".

Также существует вариант, при котором украинский клуб проведет один или несколько матчей без зрителей, если руководство киевского "Динамо" признает факт нарушения и принесет извинения. Впрочем, более вероятное наказание – снятие очков.

Яя Туре перейдет в «Нью-Йорк Сити»

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре после окончания контракта с "горожанами" продолжит свою карьеру в MLS. Ивуариец подпишет соглашение с "Нью-Йорк Сити" в 2017 году на правах свободного агента.

У Кройффа диагностировали рак легких

Бывшему футболисту "Барселоны" и сборной Голландии Йохану Кройффу поставили диагноз – рак легких. Это выяснилось во вторник, когда 68-летний голландец проходил обследование в одной из клиник Барселоны. Сейчас голландец ожидает заключения врачей по поводу методов дальнейшего лечения.

Феррара: «Погба уйдет следующим летом»

Экс-тренер "Ювентуса" Чиро Феррара утверждает, что следующим летом полузащитник команды Поль Погба уйдет из Турина.

"Погба очень важен для "Ювентуса". Сейчас это лучший игрок команды, и он уйдет следующим летом. В будущем он станет большим игроком, а сейчас должен помочь "Юве" преодолеть сложный период", - заявил Феррара.

Лига Европы. «Ливерпуль» в большинстве не смог дожать «Рубин»

"Ливерпуль" не смог переиграть на своем поле "Рубин" в 3-м туре Лиги Европы. Гости первыми открыли счет - отличился Девич, но в первом тайме остались в меньшинстве - удаление заработал Кузьмин. Еще в первой половине хозяева отыгрались усилиями Джана, но так и не смогли дожать "Рубин" во второй половине.

Лига Европы. Группа В. 3-й тур

Ливерпуль (Англия) – Рубин (Россия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Девич, 14; 1:1 – Джан, 35.

Лига Европы. «Локомотив» и «Бешикташ» поделили очки

"Локомотив" и "Бешикташ" поделили очки в 3-м туре Лиги Европы. На гол Майкона ответил Марио Гомес. Железнодорожники заканчивали матч в меньшинстве после удаления Чорлуки.

Лига Европы. Группа Н. 3-й тур

Локомотив (Россия) – Бешикташ (Турция) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Майкон, 54; 1:1 – Гомес, 64.

Лига Европы. ПАОК и «Краснодар» голов не забили

ПАОК и "Краснодар" не смогли открыть счет в матче 3-го тура Лиги Европы. После этого результата "быки" остались на втором месте в группе С.

Лига Европы. Группа С. 3-й тур

ПАОК (Греция) – Краснодар (Россия) – 0:0 (0:0)

Состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы

Среди главных результатов следует отметить победу "Фенербахче" над "Аяксом" (1:0), поражение "Марселя" в гостевом матче с "Брагой" (2:3), а также победу дортмундской "Боруссии" над "Габалой" (3:1). Результаты остальных матчей можно посмотреть здесь.