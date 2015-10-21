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    • «Байер» и «Рома» забили 8 голов. Хохлов подаст жалобу на «Кубань». Дайджест событий дня

    «Байер» и «Рома» забили 8 голов. Хохлов подаст жалобу на «Кубань». Дайджест событий дня


    0
    Голосов: 0
    21.10.2015 00:25
    Обнародован список претендентов на «Золотой мяч». Состоялись очередные матчи Лиги чемпионов. Невеш побил рекорд Акинфеева. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
    <p><em>Обнародован список претендентов на «Золотой мяч». Состоялись  очередные матчи Лиги чемпионов. Невеш побил рекорд Акинфеева. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>ФИФА не стала переносить выборы президента</strong></span></p> <p>ФИФА на своем внеочередном исполкоме отказалась переносить дату выборов главы организации. Голосование состоится 26 февраля 2016 года.</p> <p>Кроме того, стало известно, что избирательная комиссия не будет обрабатывать заявки от кандидатов, на которых наложен запрет на ведение футбольной деятельности, до окончания срока отстранения.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Россия может сыграть с Хорватией в Краснодаре</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/rus" target="_blank">Сборная России</a> может 17 ноября провести товарищеский матч со <a href="https:///teams/cro" target="_blank">сборной Хорватии</a>. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу. Поединок может принять стадион "Кубань" в Краснодаре. Об этом сообщила министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Обнародован список кандидатов на «Золотой мяч»</strong></span></p> <p>ФИФА огласила список из 23 претендентов на "Золотой мяч"-2015, который был сформирован футбольным комитетом организации и группой экспертов французского издания France Football.</p> <p>Полный список кандидатов на "Золотой мяч" в 2015 году можно посмотреть <a href="https:///news/445900" target="_blank">здесь</a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«ПСЖ» сделает все, чтобы купить Роналду летом</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/psg" target="_blank">"ПСЖ"</a> планирует летом 2016 года подписать нападающего <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> <strong><a href="https:///player/3671" target="_blank">Криштиану Роналду</a></strong>. Несмотря на то, что контракт португальца с мадридским клубом заканчивается только в 2018 году, а сам Криштиану неоднократно заявлял, что хочет остаться в "галактикос", в Париже уверены, что смогут переманить форварда.</p> <p>Французскому "гранду" нужна новая "звезда" вместо уходящего Златана Ибрагимовича, поэтому руководство "ПСЖ" готово предложить Роналду зарплату, которая будет выше той, что он получает в "Реале". По оценке источника, "ПСЖ" придется заплатить за португальца от 100 до 120 миллионов евро.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445376627_Витсель.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лига чемпионов. «Зенит» выиграл у «Лиона»</strong></span></p> <p>"Зенит" на своем поле в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов одолел французский "Лион" и одержал третью победу подряд.</p> <p><strong>Лига чемпионов. Группа H. 3-й тур</strong></p> <p><span style="color:#008000;"><strong>Зенит (Россия) - Лион (Франция) - 3:1 (1:0)</strong></span>   <strong><a href="https:///online/87006" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></strong></p> <p><strong>Голы: </strong>1:0 — Дзюба, 3; 1:1 — Лаказетт, 49; 2:1 — Халк, 56; 3:1 — Данни, 82.</p> <p><strong><a href="https:///articles/445971" target="_blank">«Зенит» – «Лион» – 3:1. Как это было</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Невеш побил рекорд Акинфеева в Лиге чемпионов</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/por" target="_blank">"Порту"</a> <strong><a href="https:///player/31286" target="_blank">Рубен Невеш</a></strong> стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, выходившим на поле с капитанской повязкой. В матче третьего тура группового этапа против израильского "Маккаби" Тель-Авив Невеш вывел свою команду на поле в статусе капитана в возрасте 18 лет и 221 дня, сообщает maisfutebol.iol.pt.</p> <p>До этого подобный рекорд принадлежал голкиперу московского <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> <strong><a href="https:///player/141" target="_blank">Игорю Акинфееву</a></strong>. В 2006 году российский вратарь вышел на поле в статусе капитана в возрасте 20 лет и 227 дней.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Хохлов подаст на «Кубань» жалобу в РФС</strong></span></p> <p>Российский специалист <a href="https:///coaches/1749" target="_blank">Дмитрий Хохлов</a> подаст жалобу в РФС на <a href="https:///teams/kbn" target="_blank">"Кубань"</a>, которая не погасила перед тренером задолженность по заработной плате. Кроме того, краснодарский клуб, который уволил Хохлова в сентябре не выплатил ему неустойку по контракту.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Состоялись очередные матчи Лиги чемпионов</strong></span></p> <p>Матчи 3-го тура Лиги чемпионов подарили зрителям много голов и интересных результатов. "Арсенал" <a href="https:///online/87002" target="_blank">расправился</a> с "Баварией" (2:0). "Байер" и "Рома"<a href="https:///online/87001" target="_blank"> выдали</a> голевую феерию (4:4). "Валенсия" <a href="https:///online/87007" target="_blank">справилась</a> с "Гентом" (2:1). Все подробности и результаты остальных матчей можно посмотреть ниже по ссылкам.</p> <p><strong><a href="https:///news/445973" target="_blank">Группа G</a></strong></p> <p><a href="https:///news/445974" target="_blank"><strong>Группа F</strong></a></p> <p><a href="https:///news/445975" target="_blank"><strong>Группа Е</strong></a></p> <p><strong><a href="https:///articles/445969" target="_blank">Как бить штрафные лучше Роналду: инструкция от Пьянича</a></strong></p>
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
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    Комментарии (2)
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    koka7751
    1445405839
    Надо заплатить мужику, работал же!
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    stas-kst
    1445433834
    Рад за Чичарито, стабильно играть начал и забивать
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