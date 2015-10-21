«Байер» и «Рома» забили 8 голов. Хохлов подаст жалобу на «Кубань». Дайджест событий дня

Обнародован список претендентов на «Золотой мяч». Состоялись очередные матчи Лиги чемпионов. Невеш побил рекорд Акинфеева. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

ФИФА не стала переносить выборы президента

ФИФА на своем внеочередном исполкоме отказалась переносить дату выборов главы организации. Голосование состоится 26 февраля 2016 года.

Кроме того, стало известно, что избирательная комиссия не будет обрабатывать заявки от кандидатов, на которых наложен запрет на ведение футбольной деятельности, до окончания срока отстранения.

Россия может сыграть с Хорватией в Краснодаре

Сборная России может 17 ноября провести товарищеский матч со сборной Хорватии. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу. Поединок может принять стадион "Кубань" в Краснодаре. Об этом сообщила министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

Обнародован список кандидатов на «Золотой мяч»

ФИФА огласила список из 23 претендентов на "Золотой мяч"-2015, который был сформирован футбольным комитетом организации и группой экспертов французского издания France Football.

Полный список кандидатов на "Золотой мяч" в 2015 году можно посмотреть здесь.

«ПСЖ» сделает все, чтобы купить Роналду летом

"ПСЖ" планирует летом 2016 года подписать нападающего "Реала" Криштиану Роналду. Несмотря на то, что контракт португальца с мадридским клубом заканчивается только в 2018 году, а сам Криштиану неоднократно заявлял, что хочет остаться в "галактикос", в Париже уверены, что смогут переманить форварда.

Французскому "гранду" нужна новая "звезда" вместо уходящего Златана Ибрагимовича, поэтому руководство "ПСЖ" готово предложить Роналду зарплату, которая будет выше той, что он получает в "Реале". По оценке источника, "ПСЖ" придется заплатить за португальца от 100 до 120 миллионов евро.

Лига чемпионов. «Зенит» выиграл у «Лиона»

"Зенит" на своем поле в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов одолел французский "Лион" и одержал третью победу подряд.

Лига чемпионов. Группа H. 3-й тур

Зенит (Россия) - Лион (Франция) - 3:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 — Дзюба, 3; 1:1 — Лаказетт, 49; 2:1 — Халк, 56; 3:1 — Данни, 82.

«Зенит» – «Лион» – 3:1. Как это было

Невеш побил рекорд Акинфеева в Лиге чемпионов

Полузащитник "Порту" Рубен Невеш стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, выходившим на поле с капитанской повязкой. В матче третьего тура группового этапа против израильского "Маккаби" Тель-Авив Невеш вывел свою команду на поле в статусе капитана в возрасте 18 лет и 221 дня, сообщает maisfutebol.iol.pt.

До этого подобный рекорд принадлежал голкиперу московского ЦСКА Игорю Акинфееву. В 2006 году российский вратарь вышел на поле в статусе капитана в возрасте 20 лет и 227 дней.

Хохлов подаст на «Кубань» жалобу в РФС

Российский специалист Дмитрий Хохлов подаст жалобу в РФС на "Кубань", которая не погасила перед тренером задолженность по заработной плате. Кроме того, краснодарский клуб, который уволил Хохлова в сентябре не выплатил ему неустойку по контракту.

Состоялись очередные матчи Лиги чемпионов

Матчи 3-го тура Лиги чемпионов подарили зрителям много голов и интересных результатов. "Арсенал" расправился с "Баварией" (2:0). "Байер" и "Рома" выдали голевую феерию (4:4). "Валенсия" справилась с "Гентом" (2:1). Все подробности и результаты остальных матчей можно посмотреть ниже по ссылкам.

Группа G

Группа F

Группа Е

Как бить штрафные лучше Роналду: инструкция от Пьянича