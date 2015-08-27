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    10 лучших голов сезона по версии УЕФА


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    Голосов: 0
    27.08.2015 13:00
    Сегодня УЕФА выберет лучший гол европейского сезона-2014/15. "Бомбардир" представляем вам десятку номинантов: Месси, Роналду, Неймар, де Брюйне, Рэмзи, Антунеш, Мюрхэд, Ламела, Кобин и Абдюлай-Толоба.

    Сегодня УЕФА выберет лучший гол европейского сезона-2014/15. "Бомбардир" представляем вам десятку номинантов: Месси, Роналду, Неймар, де Брюйне, Рэмзи, Антунеш, Мюрхэд, Ламела, Кобин и Абдюлай-Толоба.

    Гол №1

    Матч: Вольфсбург - Лилль

    Турнир: Лига Европы

    Автор: Кевин де Брюйне

    Описание: "Волки", пропустив гол с пенальти, были близки к сенсационному поражению, но их потрясающим ударом спас Кевин де Брюйне.

    Гол №2

    Матч: Шотландия - Норвегия

    Турнир: Чемпионат Европы среди юношей (до 19 лет)

    Автор: Робби Мюрхэд

    Описание: Восхитительный удар Робби Мюрхэда вывел шотландцев вперед, однако Мортен Торсбю восстановил равновесие. Команда Ричарда Сбарджи все три матча отборочного раунда завершила ничьими.

    Гол №3

    Матч: Ливерпуль - Реал Мадрид

    Турнир: Лига чемпионов

    Автор: Криштиану Роналду

    Описание: Роналду, до этого дня ни разу не забивавший на "Энфилде", прекрасным голом помог "Реалу" одержать уверенную победу над "Ливерпулем" - 3:0.

    Гол №4

    Матч: Тоттенхэм - Астерас

    Турнир: Лига Европы

    Автор: Эрик Ламела

    Описание: "Рабона" Ламелы помогла "шпорам" со счетом 5:1 разгромить "Астерас" и сместить соперника с вершины в группе C.

    Гол №5

    Матч: Легия - Металлист Харьков

    Турнир: Лига Европы

    Автор: Василий Кобин

    Описание: Полузащитник "Металлиста" Кобин великолепным ударом открыл счет, однако четвертую победу кряду в группе L одержала "Легия".

    Гол №6

    Матч: Уэльс - Бельгия

    Турнир: Чемпионат Европы среди девушек до 17 лет

    Автор: Марьям Абдюлай-Толоба

    Описание: Форвард сборной Бельгии Марьям Абдюлай-Толоба положила начало разгрому команды Уэльса со счетом 5:0. Благодаря этой победе бельгийки выиграли группу 7 и прошли в элитный раунд.

    Гол №7

    Матч: Галатасарай - Арсенал

    Турнир: Лига чемпионов

    Автор: Арон Рэмзи

    Описание: Полузащитник сборной Уэльса отметился в матче с "Галатасараем" двумя голами, в том числе он с лета поразил "девятку". "Арсенал" выиграл со счетом 4:1 и со второго места в группе D вышел в стадию плей-офф.

    Гол №8

    Матч: Динамо Киев - Эвертон

    Турнир: Лига Европы

    Автор: Антунеш

    Описание: "Динамо", уступившее в первом матче "Эвертону" (1:2), сумело переломить ход противостояния и добилось победы с общим счетом 6:4. Один из голов киевлян забил Антунеш, пославший мяч в "девятку".

    Гол №9

    Матч: Барселона - ПСЖ

    Турнир: Лига чемпионов

    Автор: Неймар

    Описание: "Барселона", выигравшая у "ПСЖ" в первом матче 1/4 финала со счетом 3:1, добилась успеха и в ответном поединке благодаря дублю Неймара. Первый гол бразилец забил после фантастического прохода Андреса Иниесты.

    Гол №10

    Матч: Барселона - Бавария

    Турнир: Лига чемпионов

    Автор: Лионель Месси

    Описание: Аргентинец посадил на пятую точку Боатенга и элегантно подсек мяч над Нойером в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором "Барса" разгромила "Баварию".

    Лучший гол сезона-2014/15 будет выбран сегодня вечером преддверии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. "Бомбардир" будет вести онлайн событий дня. Следите за нашими обновлениями!

    Каким был бы футбольный мир без Роналду и Месси

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +40

      P4ELINE 10 сентября 2015, 11:56

      1) Кобин
      2) Ламела
      3) Рэмзи / Де Брюйне

      0
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      ...
      Рейтинг: +40

      P4ELINE > P4ELINE 10 сентября 2015, 11:58

      Хотя нет
      1) Кобин
      2) Ламела / Робби Мюрхэд
      3) Рэмзи / Де Брюйне
      Робби Мюрхэд гол в стиле Бэкхема траектория шикарна

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +89

      Serg--015 28 августа 2015, 18:28

      Больше других понравились Рэмзи, Толоба и Мюрхэд. Лучший гол сложно выбрать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      temiklub1 28 августа 2015, 09:53

      Кобин вне конкуренции. Пас изумительный плюс год шикарнейший.
      1. Кобин
      2. Де Брюйне
      3. Рэмзи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      davidgame 27 августа 2015, 21:26

      Кобин бест.
      пас шикарен и гол красавец

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      XxandR 27 августа 2015, 19:57

      Рэмзи, Де Брюйне и Антуанеш
      Самые зрелищные.

      0
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      Рейтинг: +10

      Max_Effect 27 августа 2015, 18:14

      Месси 100%

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19

      vidi777 27 августа 2015, 16:34

      Опять Мессиии ???? Ну за что???? тут гораздо красивее мячи есть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +54

      Ангажемент 27 августа 2015, 15:26

      Бабы, Роналду, Месси и Неймар тут лишние. Видимо включили чисто для рейтинга.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +65

      викинг-супер 27 августа 2015, 15:26

      кобин, де брюйне, мюрхэд/роналду

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12

      vanrus16 27 августа 2015, 15:15

      1. Lamela
      2. Kobin
      3. Ramsey

      0
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