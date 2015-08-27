10 лучших голов сезона по версии УЕФА

Сегодня УЕФА выберет лучший гол европейского сезона-2014/15. "Бомбардир" представляем вам десятку номинантов: Месси, Роналду, Неймар, де Брюйне, Рэмзи, Антунеш, Мюрхэд, Ламела, Кобин и Абдюлай-Толоба.
Гол №1
Матч: Вольфсбург - Лилль
Турнир: Лига Европы
Автор: Кевин де Брюйне
Описание: "Волки", пропустив гол с пенальти, были близки к сенсационному поражению, но их потрясающим ударом спас Кевин де Брюйне.
Гол №2
Матч: Шотландия - Норвегия
Турнир: Чемпионат Европы среди юношей (до 19 лет)
Автор: Робби Мюрхэд
Описание: Восхитительный удар Робби Мюрхэда вывел шотландцев вперед, однако Мортен Торсбю восстановил равновесие. Команда Ричарда Сбарджи все три матча отборочного раунда завершила ничьими.
Гол №3
Матч: Ливерпуль - Реал Мадрид
Турнир: Лига чемпионов
Автор: Криштиану Роналду
Описание: Роналду, до этого дня ни разу не забивавший на "Энфилде", прекрасным голом помог "Реалу" одержать уверенную победу над "Ливерпулем" - 3:0.
Гол №4
Матч: Тоттенхэм - Астерас
Турнир: Лига Европы
Автор: Эрик Ламела
Описание: "Рабона" Ламелы помогла "шпорам" со счетом 5:1 разгромить "Астерас" и сместить соперника с вершины в группе C.
Гол №5
Матч: Легия - Металлист Харьков
Турнир: Лига Европы
Автор: Василий Кобин
Описание: Полузащитник "Металлиста" Кобин великолепным ударом открыл счет, однако четвертую победу кряду в группе L одержала "Легия".
Гол №6
Матч: Уэльс - Бельгия
Турнир: Чемпионат Европы среди девушек до 17 лет
Автор: Марьям Абдюлай-Толоба
Описание: Форвард сборной Бельгии Марьям Абдюлай-Толоба положила начало разгрому команды Уэльса со счетом 5:0. Благодаря этой победе бельгийки выиграли группу 7 и прошли в элитный раунд.
Гол №7
Матч: Галатасарай - Арсенал
Турнир: Лига чемпионов
Автор: Арон Рэмзи
Описание: Полузащитник сборной Уэльса отметился в матче с "Галатасараем" двумя голами, в том числе он с лета поразил "девятку". "Арсенал" выиграл со счетом 4:1 и со второго места в группе D вышел в стадию плей-офф.
Гол №8
Матч: Динамо Киев - Эвертон
Турнир: Лига Европы
Автор: Антунеш
Описание: "Динамо", уступившее в первом матче "Эвертону" (1:2), сумело переломить ход противостояния и добилось победы с общим счетом 6:4. Один из голов киевлян забил Антунеш, пославший мяч в "девятку".
Гол №9
Матч: Барселона - ПСЖ
Турнир: Лига чемпионов
Автор: Неймар
Описание: "Барселона", выигравшая у "ПСЖ" в первом матче 1/4 финала со счетом 3:1, добилась успеха и в ответном поединке благодаря дублю Неймара. Первый гол бразилец забил после фантастического прохода Андреса Иниесты.
Гол №10
Матч: Барселона - Бавария
Турнир: Лига чемпионов
Автор: Лионель Месси
Описание: Аргентинец посадил на пятую точку Боатенга и элегантно подсек мяч над Нойером в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором "Барса" разгромила "Баварию".
Лучший гол сезона-2014/15 будет выбран сегодня вечером преддверии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. "Бомбардир" будет вести онлайн событий дня. Следите за нашими обновлениями!