10 лучших голов сезона по версии УЕФА

Сегодня УЕФА выберет лучший гол европейского сезона-2014/15. "Бомбардир" представляем вам десятку номинантов: Месси, Роналду, Неймар, де Брюйне, Рэмзи, Антунеш, Мюрхэд, Ламела, Кобин и Абдюлай-Толоба.

Сегодня УЕФА выберет лучший гол европейского сезона-2014/15. "Бомбардир" представляем вам десятку номинантов: Месси, Роналду, Неймар, де Брюйне, Рэмзи, Антунеш, Мюрхэд, Ламела, Кобин и Абдюлай-Толоба.

Гол №1

Матч: Вольфсбург - Лилль

Турнир: Лига Европы

Автор: Кевин де Брюйне

Описание: "Волки", пропустив гол с пенальти, были близки к сенсационному поражению, но их потрясающим ударом спас Кевин де Брюйне.

Гол №2

Матч: Шотландия - Норвегия

Турнир: Чемпионат Европы среди юношей (до 19 лет)

Автор: Робби Мюрхэд

Описание: Восхитительный удар Робби Мюрхэда вывел шотландцев вперед, однако Мортен Торсбю восстановил равновесие. Команда Ричарда Сбарджи все три матча отборочного раунда завершила ничьими.

Гол №3

Матч: Ливерпуль - Реал Мадрид

Турнир: Лига чемпионов

Автор: Криштиану Роналду

Описание: Роналду, до этого дня ни разу не забивавший на "Энфилде", прекрасным голом помог "Реалу" одержать уверенную победу над "Ливерпулем" - 3:0.

Гол №4

Матч: Тоттенхэм - Астерас

Турнир: Лига Европы

Автор: Эрик Ламела

Описание: "Рабона" Ламелы помогла "шпорам" со счетом 5:1 разгромить "Астерас" и сместить соперника с вершины в группе C.

Гол №5

Матч: Легия - Металлист Харьков

Турнир: Лига Европы

Автор: Василий Кобин

Описание: Полузащитник "Металлиста" Кобин великолепным ударом открыл счет, однако четвертую победу кряду в группе L одержала "Легия".

Гол №6

Матч: Уэльс - Бельгия

Турнир: Чемпионат Европы среди девушек до 17 лет

Автор: Марьям Абдюлай-Толоба

Описание: Форвард сборной Бельгии Марьям Абдюлай-Толоба положила начало разгрому команды Уэльса со счетом 5:0. Благодаря этой победе бельгийки выиграли группу 7 и прошли в элитный раунд.

Гол №7

Матч: Галатасарай - Арсенал

Турнир: Лига чемпионов

Автор: Арон Рэмзи

Описание: Полузащитник сборной Уэльса отметился в матче с "Галатасараем" двумя голами, в том числе он с лета поразил "девятку". "Арсенал" выиграл со счетом 4:1 и со второго места в группе D вышел в стадию плей-офф.

Гол №8

Матч: Динамо Киев - Эвертон

Турнир: Лига Европы

Автор: Антунеш

Описание: "Динамо", уступившее в первом матче "Эвертону" (1:2), сумело переломить ход противостояния и добилось победы с общим счетом 6:4. Один из голов киевлян забил Антунеш, пославший мяч в "девятку".

Гол №9

Матч: Барселона - ПСЖ

Турнир: Лига чемпионов

Автор: Неймар

Описание: "Барселона", выигравшая у "ПСЖ" в первом матче 1/4 финала со счетом 3:1, добилась успеха и в ответном поединке благодаря дублю Неймара. Первый гол бразилец забил после фантастического прохода Андреса Иниесты.

Гол №10

Матч: Барселона - Бавария

Турнир: Лига чемпионов

Автор: Лионель Месси

Описание: Аргентинец посадил на пятую точку Боатенга и элегантно подсек мяч над Нойером в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором "Барса" разгромила "Баварию".

Лучший гол сезона-2014/15 будет выбран сегодня вечером преддверии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. "Бомбардир" будет вести онлайн событий дня. Следите за нашими обновлениями!

Каким был бы футбольный мир без Роналду и Месси