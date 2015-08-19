Трансферные слухи. «Динамо» возвращает свой 2009-й, Адвокат ссорится с игроками «Сандерленда»

О возвращении в «Динамо» Кержакова и Уилкшира, развале «Сандерленда» Адвокатом, требовании тифози «Милана» приобрести Витселя и возвращении Липпи к тренерской работе – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».

О возвращении в «Динамо» Кержакова и Уилкшира, развале «Сандерленда» Адвокатом, требовании тифози «Милана» приобрести Витселя и возвращении Липпи к тренерской работе – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира»

Россия

Буквально несколько часов назад ТАСС сообщил о вероятном переходе форварда «Динамо» Александра Кокорина в «Манчестер Юнайтед». Помешать «красным дьяволам» изо всех сил пытается «Тоттенхэм» и еще несколько европейских топ-клубов и середняков. С таким заявлением сегодня выступил Кристоф Ютто, являющийся представителем Кокорина.

Полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз близок к уходу из клуба. Причиной этому послужил игнор со стороны наставника «красно-белых» Дмитрия Аленичева. Вероятно, следующим клубом Озбилиза станет «Бурсаспор», которому нужно заплатить за Озбилиза 4 млн евро. Ранее «Бурсаспор» увел у «Динамо» Балажа Джуджака.

Оправившееся после массовой распродажи «Динамо» готовит первое приобретение. Им может стать защитник Люк Уилкшир, последний сезон проведший в «Фейеноорде» и сейчас являющийся свободным агентом. Москвичи не устают предпринимать попытки вернуть в свои ряды Александра Кержакова, а вместе с ним – 2009-й год.

Защитник «Генка» Анеле Нгонга может пополнить ряды «Крыльев Советов». На пути к 27-летнему южноафриканцу «Крыльям» необходимо побороть конкуренцию ряда клубов Бундеслиги и Лиги 1 – главным образом «Аугсбурга» и «Труа».

Болельщики «Милана» требуют от руководства поскорее приобрести хавбека «Зенита» Акселя Витселя. За такой расклад выступили 84% тифози. Руководство «россонери» прислушивается к их мнению и с новой силой возобновили переговоры с питерским клубом о трансфере.

Таблица летних трансферов РФПЛ

Англия

Нападающий «Барселоны» Педро де-факто стал игроком «Челси». На пути к этой цели ему осталось лишь не завалить медосмотр, сообщает SkySportUK. О сумме трансфера и предложенных Педро условиях будет объявлено дополнительно.

Нападающий «Сандерленда» Джермейн Дефо недоволен работой тренера Дика Адвоката и хочет покинуть клуб. Разладом спешит воспользоваться «Борнмут», уже предложивший Дефо хороший контракт.

Таблица летних трансферов АПЛ

Испания

Наставник «Реала» Рафаэль Бенитес проиграл свою первую дуэль Флорентино Пересу. Президент «сливочных» настоял на аренде вингера Маркоса Асенсио в «Эспаньол», хотя Бенитес был крайне против такого поворота событий. По сообщению Edmundo Deportivo, Рафа находится в серьезном негодовании от ухода Асенсио, о чем наверняка поведает на своей следующей пресс-конференции.

После разгрома от «Атлетика» в Суперкубке Испании «Барса» вновь готова навести ураган на трансферном рынке. Новой целью каталонцев стал вингер «Интер» Эрнанес. Буквально час назад стало известно, что «Барселона» провела первые успешные переговоры о трансфере с представителями «нерадзурри».

Нападающий «Ромы» Жервиньо выставлен на трансфер: незадачливый ивуариец так и не убедил Руди Гарсию в своей профпригодности. Теперь маршрут Жервиньо простирается в Испанию: там его готова подобрать «Сельта».

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Германия

Полузащитник «Шальке» Кевин-Принс Боатенг не вернется в «Милан». Против возвращения игрока в «россонери» выступил лично наставник Синиша Михайлович, пообещавший покинуть «Милан» в случае прихода Боатенга. Теперь Принс вынужден вести переговоры с «Аль-Иттихадом» - больше вариантов у него нет.

Нападающий «Сандерленда» Джермейн Дефо недоволен работой тренера Дика Адвокаата и хочет покинуть клуб. Разладом спешит воспользоваться «Борнмут», уже предложивший Дефо хороший контракт.

Таблица летних трансферов Бундеслиги

Италия

Экс-наставник «Ювентуса» и сборной Италии Марчелло Липпи готов вернуться к работе. Вероятно, он станет следующим тренером сборной Чили, которую сейчас тренирует Хорхе Сампаоли.

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