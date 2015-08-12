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    «Уткин, ты трус. Жалкий, позорный интриган». Что нужно знать о главном скандале этого лета


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    12.08.2015 23:30
    Комментатор Василий Уткин на всю страну выясняет отношения с Тиной Канделаки − генеральным продюсером нового спортивного телеканала. «Бомбардир» показывает главные моменты наиболее обсуждаемой истории этого лета.

    Комментатор Василий Уткин на всю страну выясняет отношения с Тиной Канделаки − генеральным продюсером нового спортивного телеканала. «Бомбардир» показывает главные моменты наиболее обсуждаемой истории этого лета.

    С чего все началось?

    Новость о назначении телеведущей и журналистки Тины Канделаки в руководство канала «Матч ТВ», который при поддержке государства скоро станет самым мощным спортивным СМИ страны, мгновенно вызвала ажиотаж. Общественность недоумевала, как всегда далекая от этой сферы женщина способна развить с нуля подобный проект. В поисках объяснения на поверхность поднимались ее скандальные поступки из прошлого, гигабайты кадров светской хроники и сомнительные истории о теневом бизнесе и связях с влиятельными богачами. Так Тина Канделаки всего за пару дней превратилась в самого обсуждаемого человека в российском футболе. Одни называли ее недостойной подобной работы, а другие − в частности большинство комментаторов НТВ-Плюс − публично восхищались, заявляя о желании поскорее начать работать под ее шефством на новом канале.

    Умные дети, ресторан и автомат Калашникова. Пять самых знаковых проекта Тины Канделаки

    Василий Уткин долгое время сохранял относительное затишье. Войти в тему его заставили вот эти слова Канделаки о своем назначении:

    «Имея опыт работы на телевидении и опыт управления компанией, ведущей крупные российские и международные проекты, мне будет очень интересно построить с нуля крупную телевизионную спортивную редакцию».

    Уткина как руководителя спортивной редакции «НТВ-Плюс» фраза о «нуле» очень сильно задела и он начал говорить. А начав, уже не смог остановиться.

    Жиробас vs Фитоняшка

    Среди прочего многих раздражает то, как Тина Канделаки ведет себя в соцсетях. Участившиеся видео и фото из тренажерного зала в Инстаграме плюс сложные пафосные цитаты из твиттера очень быстро сделали из генерального директора повод для насмешек.

    Уткин, как один из самых жестких и умелых мастеров сарказма в российской журналистике, просто не мог пройти стороной мимо такого материала. Свою атаку он начал во время ответного матча ЦСКА против «Спарты».

    На это Тина Канделаки ответила только одним сообщением.

    Но Василий − слишком опытный соперник, чтобы обидеться на слова, которыми его каждую неделю называют десятки тысяч людей. Наоборот, это дало ему еще больше вдохновения.

    Активно высказывался Уткин не только в твиттере, но и в своей конференции, которая сейчас живет на сайте журнала PROSRORT.

    – Как вы думаете, мешают ли развитию той или иной сферы деятельности, в том числе спортивной журналистике, руководители-дилетанты, то есть не имеющие какого-либо опыта в данной области?

    – Руководители-дилетанты вообще всегда мешают, это очевидно.

    Кульминация

    11 августа Василий Уткин опубликовал в своем блоге, который он за несколько дней до этого разморозил после долгого перерыва, заметку с заголовком «Шутки в сторону». Юмора действительно больше не было. Была жесткая откровенная точка зрения.

    «Так вот: я не для этого потратил половину своей жизни, чтобы теперь смотреть по утрам, как Тина Канделаки, разбудив ни свет ни заря несчастного фотографа, называет свою физкультуру спортом.

    Дело не в личности. Дело в чувстве омерзения. Это просто возмутительно. Никто не говорит о спорте настолько банально, тухло и омерзительно, как Тина. Это катастрофа, и это мерзко. Это ровно то, против чего всегда восставали мои учителя – Дмитриева, Майоров, Маслаченко. Или тихо бунтовали. Это то, чему родители приучают противостоять в каждой семье – дешевое лицемерие, банальный карьеризм.

    Но вот так, слово за слово, шутка за шуткой я понял, что дело куда серьезнее, чем я ожидал. Шуточки к черту, ребята.

    Я пошел.

    Это не шантаж, не ревность и не зависть. Работать на спортканале под руководством Тины Канделаки унизительно, это предательство потраченного на профессию времени».

    Мнение со стороны

    Это заявление вызвало в головах россиян не меньший взрыв, чем злополучный контракт одного из бывших тренеров сборной. Подавляющее большинство читателей высказало поддержку Василию за смелость и свободу слова.

    Но были и противники. Самый категоричный из них − экс-комментатор «Плюса» − Олег Пирожков выражений особо не выбирал. Напомним, что несколько лет назад между Пирожковым и Уткиным произошел серьезный конфликт, повлекший за собой увольнение первого с телевидения.

    Ответ Канделаки

    На удивление эта словесная война пока получается односторонней. Кроме одного-единственного твита про жиробасов Тина больше никак не упоминала Уткина в своей речи, высказываясь только о планах по новой работе.

    Будет ли Уткин все-таки работать на новом канале?

    Судя по всему, нет. И даже не потому, что своими высказываниями он лишил себя шансов стать сотрудником «Матч ТВ», а потому, что ему изначально никто ничего не предлагал. Именно этот довод чаще всего приводят его противники, мотивируя все последние выступления Уткина одной-единственной вещью − обидой.

    Время начинать "Матч". Зачем нужен новый спортивный канал

    Продолжение следует...

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: фейсбук Василия Уткина, инстаграм Тины Канделаки
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии93
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      Рейтинг: +10

      Нюся 8 сентября 2015, 18:53

      Канд@лаки - чемпионка мира по неизвестному никому олимпийскому виду спорта, широкий специалист в очень узких областях, гениальный создатель никому не ведомых проектов....интереснее всего наблюдать ее гордо фотографировавшуюся в спортзале, унылые лица присутствующих людей просто кричат ей- вали отсюда, мучай детей, зверей, мужей - не трогай СПОРТ)))!

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      Рейтинг: +10

      Соловьев Сергей 4 сентября 2015, 10:18

      Давным давно пора!!! Как ещё пропагандировать ЗОЖ как не через телик?! Посмотреть матч любимой команды по футболу или др. Виду спорта, регионам, практически, невозможно - платно тока - НТВ+наш футбол-2% видят. А желают очень многие! "Сначала смотрят, потом хотят сами попробовать, потом выходят и играют!" Только надо максимально приблизить людям увиденное на экране и полученное в их любительских условиях - поля, базы, систему соревнований наладить среди всех категорий населения! Менеджер по Физической и спорту - это архи важная единица
      в стране! А у нас в Минспорте России такой должности нет!!! Ну и отмаз корумпционый везде: "Мы для них всё, а они сами ничего не хотят. Студенты пусть учиться, остальные работают."

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      Рейтинг: +10

      RESTER 2 сентября 2015, 15:15

      Речь идет не о Василии Вячеславовиче или Канделаки-дело в отношении к профессии, к профессионализму,если уж совсем не стесняться в выражениях. Уткин большой "заяц" -он и попить любитель и выходки у него заметно "с душком", но это его - личное.А работу свою он знает на 190 процентов,если хотите- он чувствует футбол, как алкоголик чувствует халявное бухло; Уткин эрудирован и причем достаточно интеллигентен, в спортивном плане, - многое, что вменяют ему, как грубость и хамство - я бы прокомментировал еще жестче, не выбирая культурных выражений.А Тина -это красивая дива, с поставленным голосом, совершенно индифферентная к чему-либо, кроме дешевой славы и денег-поэтому, я полагаю, что в этом споре -Уткин абсолютно прав, но совершенно не к тому, чтобы самому возглавить канал, а как призыв к профессионализму.

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      kvochka 29 августа 2015, 23:22

      Нет сомнения, что авторитет и профессионализм Уткина как спортивного комментатора - "жиробасовский" самой высшей пробы. И дай бог, чтобы Канделаки разбиралась в спорте хотя бы на 1/100 так, как делает это Уткин. А за сколько проектов бралась Канделаки? Не припомню, чтобы где-нибудь эта суетливая дама достигла запоминающегося успеха. Мне она запомнилась тем, что в какой-то передаче (название не помню) на пару с Собчак изголялась в пошлых, двусмысленных с оттенком похабщины шуточках. Потому и запомнила, что была шокирована, что подобного качества программы транслировались на одном из центральных каналов. Ну какой из неё профессионал в области спорта? Интересно, за какие "заслуги" кто-то ей покровительствует?

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      Рейтинг: +81

      zeni 27 августа 2015, 16:03

      ВАСЯ УБЕЙСЯЯЯЯЯЯЯЯ..Надоел ЖИРОБАС!!!

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      Рейтинг: +9

      Woode 15 августа 2015, 11:09

      Василий ТЫ ПАВ

      -1
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      Рейтинг: +101

      Ver 14 августа 2015, 10:44

      Конечно, думается в редакции должны быть спортивные аналитики в первую очередь, к коим можно отнести и некоторых толковых комментаторов, а не всякое тинето от Тины...

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      Рейтинг: +12

      hoolio_g 14 августа 2015, 09:19

      Полностью согласен с заголовком

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      Рейтинг: +121

      anfield1984 14 августа 2015, 09:00

      Я на сто процентов уверен, что мы получим сверхбыдлоканал в итоге. Будут на нём вещать о духовных скрепах, комментаторов наберут по лекалам профессионализма Геннадия Орлова, когда наши команды будут проигрывать, будут во время матча находить кучу оправданий, начиная с теней, которые падают на биатлонные мишени, заканчивая "абама венават". Говорить, что нынешнее Динамо это - помойка с дефицитом бюджета в 250 с лишним млн USD будет нельзя, поскольку это не патриотично, в общем будет такой широкомасштабный "госзаказ", которые Канделаки выполняет с огромным профессионализмом и рвением. А это ли нужно??? Неужели не нужны разносторонние оценки и мнения, пусть не всегда верные и правильные, но которые дают возможность для дискуссии и сравнения, что необходимо для поиска истины и раскрытия причин сложившихся проблем??? А Вася... Вася - это человек, который в спортивной журналистике с тех пор, сколько я себя помню. У него могут быть собственные любимые и не любимые клубы, он что не человек??? Вася не выгоден нынешней власти, выгоднее послушная, пластилиновая Канделаки, при которой не будут говорить об острых проблемах, о людях, которые не соответствуют занимаемой ими должности, о поступках спортсменов, которые не красят наше Государство. Все это будет замазываться новостями и трансляциями, про то как проиграли киевские Динамовцы, ну или тбилисские, или как прекратил существование какой-нибудь клуб из Европы, по причине банкротства. Мы получим новый "Четамухохлов 24", только спортивный", опять же созданный на бюджетные деньги, которые берутся из наших же налоговых отчислений. Вася в эту чушь не впишется, у него есть репутация, хорошая или плохая, не суть важно, у него репутация Журналиста, а не очковтирателя.

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      Рейтинг: +100

      borsch123 14 августа 2015, 06:07

      Отлично распиарили Матч ТВ. Ещё канал толком не успел появиться на свет,а над ним уже все ржут.

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      Рейтинг: +40

      rjrf > borsch123 26 августа 2015, 18:16

      +1

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