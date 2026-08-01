01.08.2026, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
4-3-3
49
Тороп
27
Мойзес
4
Виктор
79
Данилов
3
Круговой
17
Глебов
18
Козлов
10
Обляков
32
Гонду
20
Попович
31
Кисляк
3-2-2-3
30
Песьяков
23
Чернов
47
Божин
2
Печенин
8
Витюгов
22
Костанца
6
Бабкин
7
Баньяц
15
Рассказов
11
Рахманович
19
Олейников
17
Глебов
6
Баринов
6
Баринов
17
Глебов
31
Кисляк
62
Фиров
62
Фиров
31
Кисляк
18
Козлов
7
Алвес
7
Алвес
18
Козлов
20
Попович
37
Кармо
37
Кармо
20
Попович
32
Гонду
11
Мусаев
11
Мусаев
32
Гонду
7
Баньяц
3
Галдамес
3
Галдамес
7
Баньяц
15
Рассказов
5
Ороз
5
Ороз
15
Рассказов
11
Рахманович
10
Крамарич
10
Крамарич
11
Рахманович
8
Витюгов
77
Макаров
77
Макаров
8
Витюгов
19
Олейников
73
Шитов
73
Шитов
19
Олейников
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
85
Егор Бесаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
78
D. Malikov Pavlovich
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
78
D. Malikov Pavlovich
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Главный тренер
Сергей Булатов
Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
3
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
15
18
Офсайды
0
1
Количество передач
483
387
Сейвы
4
5
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Крыльев Советов», 2-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 16:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»