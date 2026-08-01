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  • ЦСКА – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 авгутса 2026

ЦСКА – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 авгутса 2026

1 августа, 15:15
ЦСКА
01.08.2026, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
32' М. Попович
63' М. Витюгов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
31
Матвей Кисляк
АП
20
Матия Попович
АП
10
Иван Обляков
АП
18
Данила Козлов
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
19
Иван Олейников
ЛВ
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Сергей Булатов
ЦСКА
85
Егор Бесаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
62
Имран Фиров
АП
7
Матеус Алвес
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
78
D. Malikov Pavlovich
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
10
Мартин Крамарич
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-3-3
49
Тороп
27
Мойзес
4
Виктор
79
Данилов
3
Круговой
17
Глебов
18
Козлов
10
Обляков
32
Гонду
20
Попович
31
Кисляк
3-2-2-3
30
Песьяков
23
Чернов
47
Божин
2
Печенин
8
Витюгов
22
Костанца
6
Бабкин
7
Баньяц
15
Рассказов
11
Рахманович
19
Олейников
17
Глебов
6
Баринов
6
Баринов
17
Глебов
31
Кисляк
62
Фиров
62
Фиров
31
Кисляк
18
Козлов
7
Алвес
7
Алвес
18
Козлов
20
Попович
37
Кармо
37
Кармо
20
Попович
32
Гонду
11
Мусаев
11
Мусаев
32
Гонду
7
Баньяц
3
Галдамес
3
Галдамес
7
Баньяц
15
Рассказов
5
Ороз
5
Ороз
15
Рассказов
11
Рахманович
10
Крамарич
10
Крамарич
11
Рахманович
8
Витюгов
77
Макаров
77
Макаров
8
Витюгов
19
Олейников
73
Шитов
73
Шитов
19
Олейников
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
85
Егор Бесаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
78
D. Malikov Pavlovich
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
78
D. Malikov Pavlovich
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Главный тренер
Сергей Булатов
ЦСКА
Точно не сыграют
Игорь Акинфеев
ВР
Максим Воронов
ЦФ
Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
3
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
15
18
Офсайды
0
1
Количество передач
483
387
Сейвы
4
5
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
8
6

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Крыльев Советов», 2-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 16:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Крылья Советов»

ЦСКА – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 авгутса 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА
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