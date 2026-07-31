31.07.2026, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
4-1-1-2-2
13
Волков
49
Дятлов
55
Крижан
75
Мещанинов
88
Сокол
50
Фищенко
8
Посо
9
Максименко
17
Бакаев
10
Рейна
99
Тимошенко
4-1-1-3-1
1
Ятимов
3
Сако
40
Ногейра
87
Лангович
4
Мелехин
16
Мухин
8
Миронов
7
Роналдо
18
Кучаев
10
Комаров
99
Сулейманов
49
Дятлов
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
49
Дятлов
88
Сокол
80
Бессмертный
80
Бессмертный
88
Сокол
50
Фищенко
23
Ушатов
23
Ушатов
50
Фищенко
8
Посо
18
Абдусаламов
18
Абдусаламов
8
Посо
17
Бакаев
77
Гарибян
77
Гарибян
17
Бакаев
99
Сулейманов
21
Шанталий
21
Шанталий
99
Сулейманов
18
Кучаев
5
Михайлов
5
Михайлов
18
Кучаев
16
Мухин
6
Олусегун
6
Олусегун
16
Мухин
Остались в запасе
Родина
Ростов
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
84
Артем Петров
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
13
Денис Титов
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
80
Карим Мадрахимов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Остались в запасе
84
Артем Петров
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
13
Денис Титов
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
80
Карим Мадрахимов
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Родина - Ростов
2
1
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
9
Нарушения
17
18
Офсайды
1
1
Количество передач
318
323
Сейвы
7
1
Точность передач %
64
68
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Ростова», 2-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 июля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»