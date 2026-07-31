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Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Ростова», 2-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 июля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Ростов»