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  • «Родина» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2026

«Родина» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2026

31 июля, 18:50
Родина
31.07.2026, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 4
Завершен
Ростов
4' И. Посо 74' У. Сако (АГ)
16' И. Комаров (П) 52' М. Крижан (АГ) 56' А. Лангович 90' Д. Шанталий
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Родина
13
Сергей Волков
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
8
Икер Посо
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
77
Артур Гарибян
ЦФ
Ростов
84
Артем Петров
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
13
Денис Титов
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
21
Даниил Шанталий
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
80
Карим Мадрахимов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Волков
49
Дятлов
55
Крижан
75
Мещанинов
88
Сокол
50
Фищенко
8
Посо
9
Максименко
17
Бакаев
10
Рейна
99
Тимошенко
4-1-1-3-1
1
Ятимов
3
Сако
40
Ногейра
87
Лангович
4
Мелехин
16
Мухин
8
Миронов
7
Роналдо
18
Кучаев
10
Комаров
99
Сулейманов
49
Дятлов
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
49
Дятлов
88
Сокол
80
Бессмертный
80
Бессмертный
88
Сокол
50
Фищенко
23
Ушатов
23
Ушатов
50
Фищенко
8
Посо
18
Абдусаламов
18
Абдусаламов
8
Посо
17
Бакаев
77
Гарибян
77
Гарибян
17
Бакаев
99
Сулейманов
21
Шанталий
21
Шанталий
99
Сулейманов
18
Кучаев
5
Михайлов
5
Михайлов
18
Кучаев
16
Мухин
6
Олусегун
6
Олусегун
16
Мухин
Остались в запасе
Родина
Ростов
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
84
Артем Петров
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
13
Денис Титов
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
80
Карим Мадрахимов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Остались в запасе
84
Артем Петров
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
13
Денис Титов
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
80
Карим Мадрахимов
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Джонатан Альба
Ростов
Точно не сыграют
Егор Голенков
ЦФ
Статистика матча Родина - Ростов
2
1
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
9
Нарушения
17
18
Офсайды
1
1
Количество передач
318
323
Сейвы
7
1
Точность передач %
64
68
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
2
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Ростова», 2-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 июля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина»«Ростов»

«Родина» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Родина
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