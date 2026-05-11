11.05.2026, понедельник, 13:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-2-3-1
88
Гудиев
21
Фернандес
26
Эсковаль
19
Бокоев
24
Неделчару
80
Хосонов
35
Джаковац
91
Болдырев
71
Пестряков
69
Дмитриев
11
Беншимоль
3-2-1-3-1
1
Ятимов
78
Чистяков
3
Сако
87
Лангович
40
Вахания
4
Мелехин
8
Миронов
9
Мохеби
10
Щетинин
10
Комаров
99
Сулейманов
26
Эсковаль
2
Роча
2
Роча
26
Эсковаль
35
Джаковац
15
Лончар
15
Лончар
35
Джаковац
91
Болдырев
8
Бистрович
8
Бистрович
91
Болдырев
69
Дмитриев
22
Марадишвили
22
Марадишвили
69
Дмитриев
80
Хосонов
10
Аревало
10
Аревало
80
Хосонов
10
Щетинин
67
Игнатов
67
Игнатов
10
Щетинин
10
Комаров
27
Прохин
27
Прохин
10
Комаров
8
Миронов
18
Кучаев
18
Кучаев
8
Миронов
99
Сулейманов
7
Роналдо
7
Роналдо
99
Сулейманов
9
Мохеби
69
Голенков
69
Голенков
9
Мохеби
Остались в запасе
Акрон
Ростов
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
71
Даниил Одоевский
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Акрон - Ростов
1
2
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
10
7
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
10
Офсайды
2
2
Количество передач
398
284
Сейвы
4
10
Точность передач %
70
60
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Ростова», 29-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»