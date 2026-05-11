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  • «Акрон» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

«Акрон» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

11 мая, 11:50
Акрон
11.05.2026, понедельник, 13:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Ростов
42' У. Сако (АГ)
21' К. Щетинин 39' М. Мохеби 45+2' В. Мелехин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
10
Кевин Аревало
ЛВ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
91
Антон Шамонин
ЦФ
4-2-3-1
88
Гудиев
21
Фернандес
26
Эсковаль
19
Бокоев
24
Неделчару
80
Хосонов
35
Джаковац
91
Болдырев
71
Пестряков
69
Дмитриев
11
Беншимоль
3-2-1-3-1
1
Ятимов
78
Чистяков
3
Сако
87
Лангович
40
Вахания
4
Мелехин
8
Миронов
9
Мохеби
10
Щетинин
10
Комаров
99
Сулейманов
26
Эсковаль
2
Роча
2
Роча
26
Эсковаль
35
Джаковац
15
Лончар
15
Лончар
35
Джаковац
91
Болдырев
8
Бистрович
8
Бистрович
91
Болдырев
69
Дмитриев
22
Марадишвили
22
Марадишвили
69
Дмитриев
80
Хосонов
10
Аревало
10
Аревало
80
Хосонов
10
Щетинин
67
Игнатов
67
Игнатов
10
Щетинин
10
Комаров
27
Прохин
27
Прохин
10
Комаров
8
Миронов
18
Кучаев
18
Кучаев
8
Миронов
99
Сулейманов
7
Роналдо
7
Роналдо
99
Сулейманов
9
Мохеби
69
Голенков
69
Голенков
9
Мохеби
Остались в запасе
Акрон
Ростов
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
71
Даниил Одоевский
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Джонатан Альба
Ростов
Точно не сыграют
Хидает Ханкич
ВР
Статистика матча Акрон - Ростов
1
2
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
10
7
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
10
Офсайды
2
2
Количество передач
398
284
Сейвы
4
10
Точность передач %
70
60
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
7
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Ростова», 29-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Ростов»

«Акрон» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Акрон
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