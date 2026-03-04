Составы команд
Лорьян
Лорьян
3-2-2-1-2
21
Камара
43
Куасси
3
Тальби
44
Йонгва
5
Мейте
6
Абержель
62
Авом
17
Макенго
11
Ле Бри
12
Дьенг
10
Пажи
3-3-2-2
80
Диуф
33
Менди
4
Данте
37
92
Клосс
24
Ванхутте
26
Бар
8
Сансон
22
Н'Домбеле
32
44
44
Йонгва
25
25
44
Йонгва
6
Абержель
8
8
6
Абержель
17
Макенго
29
29
17
Макенго
11
Ле Бри
77
Кацерис
77
Кацерис
11
Ле Бри
12
Дьенг
28
Сумано
28
Сумано
12
Дьенг
4
Данте
28
Ба
28
Ба
4
Данте
37
20
Луше
20
Луше
37
32
23
23
32
44
25
Чо
25
Чо
44
22
Н'Домбеле
90
Оморуйи
90
Оморуйи
22
Н'Домбеле
Остались в запасе
Лорьян
Ницца
38
Ивон Мвого
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
31
Максим Дюпе
ВР
99
Салис Абдул Самед
ОП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
99
Салис Абдул Самед
ОП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Лорьян - Ницца
4
2
1
Всего ударов по воротам
9
13
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
0
8
Нарушения
7
16
Количество передач
349
488
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Ниццы», 1/4 финала Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»