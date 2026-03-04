Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Ниццы», 1/4 финала Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «Ницца»