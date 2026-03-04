Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Лорьян» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

«Лорьян» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

4 марта, 20:50
Лорьян
04.03.2026, среда, 22:30
Франция. Кубок, 1/4 финала
0 : 0
Завершен
Ницца
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
21
Бингуру Камара
ВР
44
Дарлин Йонгва
ЛЗ
43
Арсен Куасси
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
5
Бамо Мейте
ОП
6
Лоран Абержель
(К) ОП
62
Артур Авом
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
10
Пабло Пажи
ЦФ
12
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Ницца
80
Йехван Диуф
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
37
Kojo Peprah Oppong
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
24
Шарль Ванхутте
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
44
Zoumana Diallo
ЦФ
32
Kaïl Boudache
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Abdoulaye Faye
ЦЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
8
Noah Cadiou
ЦП
29
Karim Dermane
ЦП
77
Панос Кацерис
ЛВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
28
Самбу Сумано
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
28
Джума Ба
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
20
Том Луше
ЦП
23
Gabin Bernardeau
ЦП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
90
Кевин Оморуйи
ЦФ
3-2-2-1-2
21
Камара
43
Куасси
3
Тальби
44
Йонгва
5
Мейте
6
Абержель
62
Авом
17
Макенго
11
Ле Бри
12
Дьенг
10
Пажи
3-3-2-2
80
Диуф
33
Менди
4
Данте
37
92
Клосс
24
Ванхутте
26
Бар
8
Сансон
22
Н'Домбеле
32
44
44
Йонгва
25
25
44
Йонгва
6
Абержель
8
8
6
Абержель
17
Макенго
29
29
17
Макенго
11
Ле Бри
77
Кацерис
77
Кацерис
11
Ле Бри
12
Дьенг
28
Сумано
28
Сумано
12
Дьенг
4
Данте
28
Ба
28
Ба
4
Данте
37
20
Луше
20
Луше
37
32
23
23
32
44
25
Чо
25
Чо
44
22
Н'Домбеле
90
Оморуйи
90
Оморуйи
22
Н'Домбеле
Остались в запасе
Лорьян
Ницца
38
Ивон Мвого
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
31
Максим Дюпе
ВР
99
Салис Абдул Самед
ОП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
99
Салис Абдул Самед
ОП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Лорьян - Ницца
4
2
1
Всего ударов по воротам
9
13
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
0
8
Нарушения
7
16
Количество передач
349
488
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
7
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Ниццы», 1/4 финала Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «Ницца»

«Лорьян» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Кубок Ницца Лорьян
Главные новости
Сенсационные поражения «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА, Карпин вновь станет отцом, дубль Миранчука в США и другие новости
01:00
Фото«Динамо» показало раздевалку после матча с ЦСКА
00:28
6
ЦСКА обратится в ЭСК из-за судейства с «Динамо»
00:15
8
ФотоМоуринью получил красную карточку в матче «Бенфика» – «Порту»
Вчера, 23:40
1
Челестини высказался об удалении Гонду с «Динамо»
Вчера, 23:15
4
Мойзес извинился за поражение ЦСКА от «Динамо»
Вчера, 23:02
1
В «Динамо» раскрыли секрет Гусева – команда выиграла 3 последних матча со счетом 13:3
Вчера, 22:50
5
Селюк рассказал о споре с Геничем: «Хочу, чтобы так называемые эксперты отвечали за слова»
Вчера, 22:24
2
Челестини объяснил 1:4 ЦСКА с «Динамо»
Вчера, 22:14
3
Гусев высказался о разгроме «Динамо» над ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Все новости
Все новости
Определились все полуфиналисты Кубка Франции
6 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Видео«Марсель» устроил чемпионский коридор команде, которую обыграл 9:0
15 января
Кубок Франции. «ПСЖ» сенсационно вылетел от «Парижа» (0:1)
13 января
3
ВидеоГоловин привез пенальти в матче с «Осером»
2025.12.21 23:52
1
Кубок Франции. Головин принял участие в победе «Монако» над «Осером»
2025.12.21 18:42
Кубок Франции. «ПСЖ» без труда справился с командой из Д5 (4:0), у Рамуша дубль, у Дембеле 1+1
2025.12.21 00:55
Жена Сафонова описала его одним словом после требла
2025.05.25 11:51
1
Кубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым победил в финале «Реймс» (3:0), оформив требл
2025.05.24 23:54
19
«ПСЖ» Сафонова узнал соперника по финалу Кубка Франции
2025.04.03 00:16
1
Кафанов проанализировал игру Сафонова в полуфинале Кубка Франции
2025.04.02 17:32
2
Сафонов вспомнил об РПЛ во время матча «ПСЖ» с клубом из Лиги 2
2025.04.02 08:11
2
Кубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Дюнкерка» (4:2) и сыграет в финале, у Дембеле дубль
2025.04.02 00:09
2
Сафонов дважды пропустил от команды Лиги 2 к 27-й минуте
2025.04.01 22:42
4
Определились все полуфиналисты Кубка Франции
2025.02.27 09:30
1
Сафонов отреагировал на 7:0 «ПСЖ» в Кубке Франции
2025.02.27 06:44
Кубок Франции. «ПСЖ» разнес «Стад Брьошен» в 1/4 финала – 7:0; Сафонов отстоял на ноль
2025.02.27 00:59
Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч 1/4 финала Кубка Франции
2025.02.26 22:10
2
Доннарумма пропустит ближайший матч «ПСЖ», Сафонов – в заявке
2025.02.26 16:08
«ПСЖ» сыграет с клубом 4-го дивизиона в Кубке Франции
2025.02.07 08:15
Луис Энрике отметил сейв Сафонова в матче Кубка Франции
2025.02.05 09:49
1
ВидеоСумасшедший сейв Сафонова на 90-й минуте с «Ле Маном»
2025.02.05 09:10
13
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел в 1/4 финала, обыграв «Ле Ман» (2:0); Сафонов отстоял на ноль
2025.02.05 01:08
1
Как сыграет Сафонов? Спортс’’ вместе с телеканалом «Старт» бесплатно покажет матч Кубка Франции «Ле Ман» – «ПСЖ»
2025.02.04 23:20
Сафонов может сыграть за «ПСЖ» впервые в 2025 году
2025.02.04 20:33
1
Кубок Франции. «ПСЖ» с трудом прошел клуб 5-го дивизиона (4:2)
2025.01.16 00:53
Дубль Месси помог «Страсбуру» победить в Кубке Франции
2025.01.15 23:06
3
«Лион» вылетел из Кубка Франции от команды 5-го дивизиона
2025.01.15 22:27
Все новости
  • Читайте нас: 