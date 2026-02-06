Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Зенита», 2-й тур Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 19:15 по московскому времени.

Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».

Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».