Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Краснодар» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

«Краснодар» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

6 февраля, 18:05
2
Краснодар
06.02.2026, пятница, 19:15
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
3 : 0
Завершен
Зенит
34' М. Давид Кобнан 54' А. Хмарин 57' Э. Гусейнов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
53
Александр Черников
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Краснодар
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
17
Артем Сидоренко
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
27
Ефим Буркин
АП
11
Густаво Сантос
ЛФ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
29
Эльдар Гусейнов
РФ
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
8
Вендел
ЦП
61
Даниил Кондаков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
77
Андрей Касаджиков
ЛФ
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
17
Пальцев
19
Коста
6
Ленини
53
Черников
27
Са
8
Сперцян
99
Кобнан
11
Батчи
4-1-3-2
1
Латышонок
31
Мантуан
33
Нино
78
Дивеев
66
Вега
5
Барриос
11
Энрике
77
Мостовой
20
Педро
7
Соболев
10
Глушенков
1
Агкацев
16
Корякин
16
Корякин
1
Агкацев
17
Пальцев
59
Хмарин
59
Хмарин
17
Пальцев
99
Кобнан
5
Жубал
5
Жубал
99
Кобнан
8
Сперцян
30
Садчиков
30
Садчиков
8
Сперцян
27
Са
20
Гонсалес
20
Гонсалес
27
Са
15
Оласа
8
Аугусто
8
Аугусто
15
Оласа
Мукаилов
17
Сидоренко
17
Сидоренко
Мукаилов
11
Батчи
88
Кривцов
88
Кривцов
11
Батчи
19
Коста
27
Буркин
27
Буркин
19
Коста
53
Черников
11
Сантос
11
Сантос
53
Черников
3
Тормена
67
Мукаилов
67
Мукаилов
3
Тормена
6
Ленини
29
Гусейнов
29
Гусейнов
6
Ленини
1
Латышонок
16
Адамов
16
Адамов
1
Латышонок
31
Мантуан
4
Горшков
4
Горшков
31
Мантуан
66
Вега
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
66
Вега
78
Дивеев
28
Алип
28
Алип
78
Дивеев
33
Нино
95
Адамов
95
Адамов
33
Нино
20
Педро
8
Вендел
8
Вендел
20
Педро
77
Мостовой
61
Кондаков
61
Кондаков
77
Мостовой
5
Барриос
5
Михайлов
5
Михайлов
5
Барриос
10
Глушенков
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Глушенков
11
Энрике
77
Касаджиков
77
Касаджиков
11
Энрике
Остались в запасе
Краснодар
Зенит
34
Андрей Карпенко
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
34
Андрей Карпенко
ВР
Остались в запасе
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Краснодар - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Зенита», 2-й тур Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар»«Зенит»

«Краснодар» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Зимний кубок РПЛ Зенит Краснодар
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1770397414
невозможно смотреть такой футбол..СУДЬЯ ОТСТОЙ....пришел ГАЛИЦКИЙ деньгами для судей....ПОЗОР РФС....ожидается прошлогодний сценарий с КРАСНОДАРОМ....ВСЕ СУДЬИ ЗА КРАСНОДАР....
Ответить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
1
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
10
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+