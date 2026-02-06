06.02.2026, пятница, 19:15
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
17
Пальцев
19
Коста
6
Ленини
53
Черников
27
Са
8
Сперцян
99
Кобнан
11
Батчи
4-1-3-2
1
Латышонок
31
Мантуан
33
Нино
78
Дивеев
66
Вега
5
Барриос
11
Энрике
77
Мостовой
20
Педро
7
Соболев
10
Глушенков
1
Агкацев
16
Корякин
16
Корякин
1
Агкацев
17
Пальцев
59
Хмарин
59
Хмарин
17
Пальцев
99
Кобнан
5
Жубал
5
Жубал
99
Кобнан
8
Сперцян
30
Садчиков
30
Садчиков
8
Сперцян
27
Са
20
Гонсалес
20
Гонсалес
27
Са
15
Оласа
8
Аугусто
8
Аугусто
15
Оласа
Мукаилов
17
Сидоренко
17
Сидоренко
Мукаилов
11
Батчи
88
Кривцов
88
Кривцов
11
Батчи
19
Коста
27
Буркин
27
Буркин
19
Коста
53
Черников
11
Сантос
11
Сантос
53
Черников
3
Тормена
67
Мукаилов
67
Мукаилов
3
Тормена
6
Ленини
29
Гусейнов
29
Гусейнов
6
Ленини
1
Латышонок
16
Адамов
16
Адамов
1
Латышонок
31
Мантуан
4
Горшков
4
Горшков
31
Мантуан
66
Вега
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
66
Вега
78
Дивеев
28
Алип
28
Алип
78
Дивеев
33
Нино
95
Адамов
95
Адамов
33
Нино
20
Педро
8
Вендел
8
Вендел
20
Педро
77
Мостовой
61
Кондаков
61
Кондаков
77
Мостовой
5
Барриос
5
Михайлов
5
Михайлов
5
Барриос
10
Глушенков
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Глушенков
11
Энрике
77
Касаджиков
77
Касаджиков
11
Энрике
Остались в запасе
Краснодар
Зенит
34
Андрей Карпенко
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
34
Андрей Карпенко
ВР
Остались в запасе
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Краснодар - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Зенита», 2-й тур Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»