30.11.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-1-3-2
1
Ятимов
4
Мелехин
3
Сако
22
Семенчук
40
Вахания
8
Миронов
7
Роналдо
10
Щетинин
10
Комаров
99
Сулейманов
69
Голенков
4-2-1-2-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
23
Монтес
3
Фассон
5
Ньямси
6
Баринов
93
Карпукас
25
Пруцев
83
Батраков
19
Руденко
27
Комличенко
10
Щетинин
87
Лангович
87
Лангович
10
Щетинин
99
Сулейманов
9
Мохеби
9
Мохеби
99
Сулейманов
25
Пруцев
77
Пиняев
77
Пиняев
25
Пруцев
27
Комличенко
10
Воробьев
10
Воробьев
27
Комличенко
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Ростов - Локомотив
2
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
16
13
Офсайды
1
2
Количество передач
396
392
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Локомотива», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»