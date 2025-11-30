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  • «Ростов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

«Ростов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

30 ноября 2025, 15:20
Ростов
30.11.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив
20' И. Вахания
3' Д. Баринов 41' Н. Комличенко (П) 77' Ж. Ньямси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
(К) ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
(К) ОП
93
Артем Карпукас
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
83
Алексей Батраков
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
4-1-3-2
1
Ятимов
4
Мелехин
3
Сако
22
Семенчук
40
Вахания
8
Миронов
7
Роналдо
10
Щетинин
10
Комаров
99
Сулейманов
69
Голенков
4-2-1-2-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
23
Монтес
3
Фассон
5
Ньямси
6
Баринов
93
Карпукас
25
Пруцев
83
Батраков
19
Руденко
27
Комличенко
10
Щетинин
87
Лангович
87
Лангович
10
Щетинин
99
Сулейманов
9
Мохеби
9
Мохеби
99
Сулейманов
25
Пруцев
77
Пиняев
77
Пиняев
25
Пруцев
27
Комличенко
10
Воробьев
10
Воробьев
27
Комличенко
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Ростов - Локомотив
2
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
16
13
Офсайды
1
2
Количество передач
396
392
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
7
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Локомотива», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов»«Локомотив»

«Ростов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов
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