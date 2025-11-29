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  • «Балтика» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

«Балтика» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

29 ноября 2025, 18:20
Балтика
29.11.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Спартак
60' Н. Титков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
26
Иван Беликов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
Главный тренер
Вадим Романов
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
8
Андрей Мендель
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
42
Владислав Поспелов
ПВ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
4-1-2-2-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
25
Филин
22
Бевеев
26
Беликов
10
Петров
18
Титков
17
Саусь
2
Манелов
91
Хиль
4-1-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
4
Джику
68
Литвинов
3
Ву
18
Умяров
83
Фернандеш
7
Солари
5
Барко
10
Маркиньос
27
Дмитриев
22
Бевеев
77
Чивич
77
Чивич
22
Бевеев
26
Беликов
4
Гассама
4
Гассама
26
Беликов
10
Петров
8
Мендель
8
Мендель
10
Петров
18
Титков
19
Пряхин
19
Пряхин
18
Титков
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
68
Литвинов
91
Заболотный
91
Заболотный
68
Литвинов
Остались в запасе
Балтика
Спартак
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
24
Никита Массалыга
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Вадим Романов
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
24
Никита Массалыга
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Вадим Романов
Статистика матча Балтика - Спартак
2
1
2
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
13
Нарушения
12
14
Офсайды
1
1
Количество передач
196
568
Сейвы
4
2
Точность передач %
55
83
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
2
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Спартака», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Спартак»

«Балтика» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика
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