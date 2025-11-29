29.11.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
4-1-2-2-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
25
Филин
22
Бевеев
26
Беликов
10
Петров
18
Титков
17
Саусь
2
Манелов
91
Хиль
4-1-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
4
Джику
68
Литвинов
3
Ву
18
Умяров
83
Фернандеш
7
Солари
5
Барко
10
Маркиньос
27
Дмитриев
22
Бевеев
77
Чивич
77
Чивич
22
Бевеев
26
Беликов
4
Гассама
4
Гассама
26
Беликов
10
Петров
8
Мендель
8
Мендель
10
Петров
18
Титков
19
Пряхин
19
Пряхин
18
Титков
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
68
Литвинов
91
Заболотный
91
Заболотный
68
Литвинов
Остались в запасе
Балтика
Спартак
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
24
Никита Массалыга
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Вадим Романов
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
24
Никита Массалыга
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Вадим Романов
Статистика матча Балтика - Спартак
2
1
2
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
13
Нарушения
12
14
Офсайды
1
1
Количество передач
196
568
Сейвы
4
2
Точность передач %
55
83
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Спартака», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»