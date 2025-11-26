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  • «Краснодар» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

«Краснодар» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

26 ноября 2025, 16:50
Краснодар
26.11.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
4 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Оренбург
4' Н. Кривцов 57' Д. Кордоба 72' Ж. Батчи 85' Жубал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Густаво Сантос
ЛФ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Краснодар
34
Даниил Голиков
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
21
Павел Горелов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
4-1-2-3
16
Корякин
59
Хмарин
3
Тормена
5
Жубал
17
Пальцев
6
Ленини
88
Кривцов
18
Козлов
11
Сантос
28
Перрен
67
Мукаилов
4-1-2-2-1
95
Ходанович
31
Зотов
44
Чичинадзе
26
Ценов
18
Муфи
57
Болотов
18
Камилов
37
Ду Кейрос
9
Оганесян
10
Томпсон
9
Савельев
3
Тормена
19
Коста
19
Коста
3
Тормена
88
Кривцов
8
Аугусто
8
Аугусто
88
Кривцов
11
Сантос
8
Сперцян
8
Сперцян
11
Сантос
18
Козлов
11
Батчи
11
Батчи
18
Козлов
67
Мукаилов
9
Кордоба
9
Кордоба
67
Мукаилов
18
Муфи
3
Ведерников
3
Ведерников
18
Муфи
37
Ду Кейрос
33
Квеквескири
33
Квеквескири
37
Ду Кейрос
10
Томпсон
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
10
Томпсон
18
Камилов
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
18
Камилов
9
Савельев
18
Игнатьев
18
Игнатьев
9
Савельев
Остались в запасе
Краснодар
Оренбург
34
Даниил Голиков
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
99
Николай Сысуев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
27
Виктор Са
ЛВ
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Краснодар - Оренбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Краснодар» против «Оренбурга», 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Оренбург»

«Краснодар» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Оренбург Краснодар
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