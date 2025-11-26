26.11.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
4 : 0
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-1-2-3
16
Корякин
59
Хмарин
3
Тормена
5
Жубал
17
Пальцев
6
Ленини
88
Кривцов
18
Козлов
11
Сантос
28
Перрен
67
Мукаилов
4-1-2-2-1
95
Ходанович
31
Зотов
44
Чичинадзе
26
Ценов
18
Муфи
57
Болотов
18
Камилов
37
Ду Кейрос
9
Оганесян
10
Томпсон
9
Савельев
3
Тормена
19
Коста
19
Коста
3
Тормена
88
Кривцов
8
Аугусто
8
Аугусто
88
Кривцов
11
Сантос
8
Сперцян
8
Сперцян
11
Сантос
18
Козлов
11
Батчи
11
Батчи
18
Козлов
67
Мукаилов
9
Кордоба
9
Кордоба
67
Мукаилов
18
Муфи
3
Ведерников
3
Ведерников
18
Муфи
37
Ду Кейрос
33
Квеквескири
33
Квеквескири
37
Ду Кейрос
10
Томпсон
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
10
Томпсон
18
Камилов
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
18
Камилов
9
Савельев
18
Игнатьев
18
Игнатьев
9
Савельев
Остались в запасе
Краснодар
Оренбург
34
Даниил Голиков
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
99
Николай Сысуев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
27
Виктор Са
ЛВ
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Краснодар - Оренбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Краснодар» против «Оренбурга», 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»