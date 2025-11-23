Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

«Локомотив» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

23 ноября 2025, 18:35
Локомотив
23.11.2025, воскресенье, 19:45
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
11' А. Руденко
15' Д. Аугусто
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
83
Алексей Батраков
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
11
Густаво Сантос
ЛФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Митрюшкин
5
Ньямси
23
Монтес
3
Фассон
24
Ненахов
93
Карпукас
25
Пруцев
19
Руденко
7
Бакаев
83
Батраков
27
Комличенко
4-1-1-3-1
1
Агкацев
20
Гонсалес
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
8
Аугусто
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
7
Бакаев
77
Пиняев
77
Пиняев
7
Бакаев
27
Комличенко
10
Воробьев
10
Воробьев
27
Комличенко
8
Аугусто
6
Ленини
6
Ленини
8
Аугусто
53
Черников
88
Кривцов
88
Кривцов
53
Черников
11
Батчи
28
Перрен
28
Перрен
11
Батчи
Остались в запасе
Локомотив
Краснодар
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
11
Густаво Сантос
ЛФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
11
Густаво Сантос
ЛФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Локомотив - Краснодар
2
1
Всего ударов по воротам
15
22
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
25
11
Офсайды
1
3
Количество передач
265
480
Сейвы
7
1
Точность передач %
68
81
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
18
Удары из-за пределов штрафной
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Краснодар», 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Краснодар»

«Локомотив» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
1
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
1
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
5
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
8
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+