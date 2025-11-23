23.11.2025, воскресенье, 19:45
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
4-1-1-3-1
1
Митрюшкин
5
Ньямси
23
Монтес
3
Фассон
24
Ненахов
93
Карпукас
25
Пруцев
19
Руденко
7
Бакаев
83
Батраков
27
Комличенко
4-1-1-3-1
1
Агкацев
20
Гонсалес
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
8
Аугусто
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
7
Бакаев
77
Пиняев
77
Пиняев
7
Бакаев
27
Комличенко
10
Воробьев
10
Воробьев
27
Комличенко
8
Аугусто
6
Ленини
6
Ленини
8
Аугусто
53
Черников
88
Кривцов
88
Кривцов
53
Черников
11
Батчи
28
Перрен
28
Перрен
11
Батчи
Остались в запасе
Локомотив
Краснодар
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
11
Густаво Сантос
ЛФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
11
Густаво Сантос
ЛФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Локомотив - Краснодар
2
1
Всего ударов по воротам
15
22
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
25
11
Офсайды
1
3
Количество передач
265
480
Сейвы
7
1
Точность передач %
68
81
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
18
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Краснодар», 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»