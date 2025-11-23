23.11.2025, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
4-1-2-3
30
Песьяков
2
Печенин
23
Чернов
47
Божин
4
Евгеньев
22
Костанца
7
Баньяц
97
Ахметов
26
Марин
19
Олейников
15
Рассказов
4-1-3-2
1
Ятимов
40
Вахания
78
Чистяков
3
Сако
4
Мелехин
8
Миронов
7
Роналдо
10
Щетинин
21
Шанталий
99
Сулейманов
69
Голенков
7
Баньяц
11
Сутормин
11
Сутормин
7
Баньяц
19
Олейников
8
Витюгов
8
Витюгов
19
Олейников
97
Ахметов
11
Рахманович
11
Рахманович
97
Ахметов
26
Марин
91
Игнатенко
91
Игнатенко
26
Марин
3
Сако
22
Семенчук
22
Семенчук
3
Сако
10
Щетинин
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Щетинин
21
Шанталий
9
Мохеби
9
Мохеби
21
Шанталий
99
Сулейманов
10
Комаров
10
Комаров
99
Сулейманов
40
Вахания
91
Шамонин
91
Шамонин
40
Вахания
Остались в запасе
Крылья Советов
Ростов
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
59
Данила Савельев
ЦП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
71
Даниил Одоевский
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
59
Данила Савельев
ЦП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Крылья Советов - Ростов
2
1
Всего ударов по воротам
3
17
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
5
Нарушения
18
16
Офсайды
0
1
Количество передач
297
453
Сейвы
4
1
Точность передач %
65
77
Удары мимо ворот
0
8
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Ростова», 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»