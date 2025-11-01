01.11.2025, суббота, 20:15
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-2-2-1
16
Адамов
16
Дркушич
33
Нино
28
Алип
31
Мантуан
5
Барриос
8
Жерсон
8
Вендел
20
Педро
11
Энрике
10
Глушенков
4-2-1-2-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
5
Ньямси
3
Фассон
24
Ненахов
93
Карпукас
6
Баринов
25
Пруцев
83
Батраков
19
Руденко
27
Комличенко
16
Дркушич
16
Эракович
16
Эракович
16
Дркушич
10
Глушенков
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Глушенков
8
Жерсон
77
Мостовой
77
Мостовой
8
Жерсон
11
Энрике
7
Соболев
7
Соболев
11
Энрике
20
Педро
32
Гонду
32
Гонду
20
Педро
24
Ненахов
2
Рамирес
2
Рамирес
24
Ненахов
25
Пруцев
99
Мялковский
99
Мялковский
25
Пруцев
93
Карпукас
7
Бакаев
7
Бакаев
93
Карпукас
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Главный тренер
Сергей Семак
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Зенит - Локомотив
2
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
19
Офсайды
5
0
Количество передач
393
400
Сейвы
3
4
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Локомотива», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 20:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»