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  • «Зенит» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Зенит» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 19:05
Зенит
01.11.2025, суббота, 20:15
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
9' Педро 90+2' А. Мостовой
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Жерсон
ЦП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
83
Алексей Батраков
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
61
Даниил Кондаков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
7
Александр Соболев
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Адамов
16
Дркушич
33
Нино
28
Алип
31
Мантуан
5
Барриос
8
Жерсон
8
Вендел
20
Педро
11
Энрике
10
Глушенков
4-2-1-2-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
5
Ньямси
3
Фассон
24
Ненахов
93
Карпукас
6
Баринов
25
Пруцев
83
Батраков
19
Руденко
27
Комличенко
16
Дркушич
16
Эракович
16
Эракович
16
Дркушич
10
Глушенков
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Глушенков
8
Жерсон
77
Мостовой
77
Мостовой
8
Жерсон
11
Энрике
7
Соболев
7
Соболев
11
Энрике
20
Педро
32
Гонду
32
Гонду
20
Педро
24
Ненахов
2
Рамирес
2
Рамирес
24
Ненахов
25
Пруцев
99
Мялковский
99
Мялковский
25
Пруцев
93
Карпукас
7
Бакаев
7
Бакаев
93
Карпукас
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Главный тренер
Сергей Семак
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Зенит - Локомотив
2
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
19
Офсайды
5
0
Количество передач
393
400
Сейвы
3
4
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Локомотива», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 20:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Локомотив»

«Зенит» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига
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