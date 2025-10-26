26.10.2025, воскресенье, 19:45
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-1-1-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
19
Коста
3
Тормена
98
Петров
53
Черников
8
Аугусто
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
3-2-2-1-2
38
Ставер
4
Нижегородов
27
Грицаенко
98
Лобов
12
Арройо
51
Рожков
14
Кузяев
23
Безруков
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
98
Петров
17
Пальцев
17
Пальцев
98
Петров
11
Батчи
20
Гонсалес
20
Гонсалес
11
Батчи
53
Черников
6
Ленини
6
Ленини
53
Черников
8
Аугусто
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Аугусто
27
Са
28
Перрен
28
Перрен
27
Са
23
Безруков
22
Ходжа
22
Ходжа
23
Безруков
8
Йочич
43
Сиве
43
Сиве
8
Йочич
Остались в запасе
Краснодар
Рубин
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
18
Данила Козлов
АП
11
Густаво Сантос
ЛФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
18
Данила Козлов
АП
11
Густаво Сантос
ЛФ
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Краснодар - Рубин
1
1
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
10
21
Офсайды
0
2
Количество передач
541
327
Сейвы
1
0
Точность передач %
79
69
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Рубина», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»