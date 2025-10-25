25.10.2025, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-3-3-1
49
Тороп
27
Мойзес
78
Дивеев
90
Лукин
3
Круговой
5
Вильягра
22
Гайич
17
Глебов
10
Обляков
31
Кисляк
9
Алеррандро
4-1-2-3
30
Песьяков
4
Евгеньев
23
Чернов
18
Лепский
2
Печенин
22
Костанца
97
Ахметов
6
Бабкин
15
Рассказов
11
Рахманович
26
Марин
22
Гайич
37
Кармо
37
Кармо
22
Гайич
9
Алеррандро
99
Шуманский
99
Шуманский
9
Алеррандро
5
Вильягра
11
Мусаев
11
Мусаев
5
Вильягра
15
Рассказов
11
Сутормин
11
Сутормин
15
Рассказов
6
Бабкин
7
Баньяц
7
Баньяц
6
Бабкин
97
Ахметов
19
Олейников
19
Олейников
97
Ахметов
11
Рахманович
11
Раков
11
Раков
11
Рахманович
26
Марин
91
Игнатенко
91
Игнатенко
26
Марин
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
35
Игорь Акинфеев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
39
Евгений Фролов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
59
Данила Савельев
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
59
Данила Савельев
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
2
5
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
ВАР
1
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
18
Офсайды
2
1
Количество передач
510
316
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Крыльев Советов», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»