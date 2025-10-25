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  • ЦСКА – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

ЦСКА – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 17:50
ЦСКА
25.10.2025, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
72' М. Лукин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
5
Родриго Вильягра
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Магомед Адиев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
59
Данила Савельев
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
3-3-3-1
49
Тороп
27
Мойзес
78
Дивеев
90
Лукин
3
Круговой
5
Вильягра
22
Гайич
17
Глебов
10
Обляков
31
Кисляк
9
Алеррандро
4-1-2-3
30
Песьяков
4
Евгеньев
23
Чернов
18
Лепский
2
Печенин
22
Костанца
97
Ахметов
6
Бабкин
15
Рассказов
11
Рахманович
26
Марин
22
Гайич
37
Кармо
37
Кармо
22
Гайич
9
Алеррандро
99
Шуманский
99
Шуманский
9
Алеррандро
5
Вильягра
11
Мусаев
11
Мусаев
5
Вильягра
15
Рассказов
11
Сутормин
11
Сутормин
15
Рассказов
6
Бабкин
7
Баньяц
7
Баньяц
6
Бабкин
97
Ахметов
19
Олейников
19
Олейников
97
Ахметов
11
Рахманович
11
Раков
11
Раков
11
Рахманович
26
Марин
91
Игнатенко
91
Игнатенко
26
Марин
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
35
Игорь Акинфеев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
39
Евгений Фролов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
59
Данила Савельев
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
59
Данила Савельев
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
2
5
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
ВАР
1
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
18
Офсайды
2
1
Количество передач
510
316
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Крыльев Советов», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Крылья Советов»

ЦСКА – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА
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