04.10.2025, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
98
Петров
8
Аугусто
27
Са
88
Кривцов
11
Батчи
9
Кордоба
8
Сперцян
4-1-2-1-2
88
Шелия
81
Сидоров
90
Н'Донг
75
Гандри
8
Богосавац
42
Келиано
7
Садулаев
11
Исмаэл
17
Касинтура
20
Самородов
77
Мелкадзе
27
Са
17
Пальцев
17
Пальцев
27
Са
3
Тормена
5
Жубал
5
Жубал
3
Тормена
Жубал
20
Гонсалес
20
Гонсалес
Жубал
88
Кривцов
6
Ленини
6
Ленини
88
Кривцов
8
Сперцян
18
Козлов
18
Козлов
8
Сперцян
17
Касинтура
4
Ибишев
4
Ибишев
17
Касинтура
42
Келиано
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
42
Келиано
20
Самородов
11
Мансилья
11
Мансилья
20
Самородов
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
81
Сидоров
29
Эль-Махрауи
29
Эль-Махрауи
81
Сидоров
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Краснодар - Ахмат
2
1
1
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
16
18
Офсайды
2
0
Количество передач
333
299
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Ахмата», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»