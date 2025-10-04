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  • «Краснодар» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Краснодар» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 16:20
Краснодар
04.10.2025, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
16' Д. Кордоба 31' Д. Коста
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Данила Козлов
АП
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
98
Петров
8
Аугусто
27
Са
88
Кривцов
11
Батчи
9
Кордоба
8
Сперцян
4-1-2-1-2
88
Шелия
81
Сидоров
90
Н'Донг
75
Гандри
8
Богосавац
42
Келиано
7
Садулаев
11
Исмаэл
17
Касинтура
20
Самородов
77
Мелкадзе
27
Са
17
Пальцев
17
Пальцев
27
Са
3
Тормена
5
Жубал
5
Жубал
3
Тормена
Жубал
20
Гонсалес
20
Гонсалес
Жубал
88
Кривцов
6
Ленини
6
Ленини
88
Кривцов
8
Сперцян
18
Козлов
18
Козлов
8
Сперцян
17
Касинтура
4
Ибишев
4
Ибишев
17
Касинтура
42
Келиано
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
42
Келиано
20
Самородов
11
Мансилья
11
Мансилья
20
Самородов
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
81
Сидоров
29
Эль-Махрауи
29
Эль-Махрауи
81
Сидоров
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Краснодар - Ахмат
2
1
1
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
16
18
Офсайды
2
0
Количество передач
333
299
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
9
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Ахмата», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Ахмат»

«Краснодар» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар
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