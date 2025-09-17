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  • «Крылья Советов» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

«Крылья Советов» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

17 сентября 2025, 16:50
Крылья Советов
17.09.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, группа B, 4 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
83' С. Божин
14' Д. Козлов 62' Д. Аугусто
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
22
Фернандо Костанца
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
Главный тренер
Магомед Адиев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Краснодар
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
17
Артем Сидоренко
ЦП
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
3-4-1-2
80
Кокарев
47
Божин
23
Чернов
18
Лепский
2
Печенин
8
Витюгов
22
Костанца
11
Сутормин
21
Иванисеня
19
Олейников
11
Рахманович
4-1-3-2
1
Агкацев
17
Пальцев
5
Стежко
5
Жубал
59
Хмарин
6
Ленини
11
Батчи
88
Кривцов
18
Козлов
9
Кордоба
28
Перрен
2
Печенин
3
Галдамес
3
Галдамес
2
Печенин
21
Иванисеня
97
Ахметов
97
Ахметов
21
Иванисеня
8
Витюгов
26
Марин
26
Марин
8
Витюгов
23
Чернов
15
Рассказов
15
Рассказов
23
Чернов
11
Рахманович
91
Игнатенко
91
Игнатенко
11
Рахманович
11
Батчи
15
Оласа
15
Оласа
11
Батчи
5
Стежко
3
Тормена
3
Тормена
5
Стежко
59
Хмарин
8
Аугусто
8
Аугусто
59
Хмарин
88
Кривцов
27
Са
27
Са
88
Кривцов
9
Кордоба
67
Мукаилов
67
Мукаилов
9
Кордоба
Остались в запасе
Крылья Советов
Краснодар
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Крылья Советов - Краснодар
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Краснодара», 4 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Краснодар»

«Крылья Советов» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Краснодар Крылья Советов
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