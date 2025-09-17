17.09.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, группа B, 4 тур
Россия. Кубок, группа B, 4 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
3-4-1-2
80
Кокарев
47
Божин
23
Чернов
18
Лепский
2
Печенин
8
Витюгов
22
Костанца
11
Сутормин
21
Иванисеня
19
Олейников
11
Рахманович
4-1-3-2
1
Агкацев
17
Пальцев
5
Стежко
5
Жубал
59
Хмарин
6
Ленини
11
Батчи
88
Кривцов
18
Козлов
9
Кордоба
28
Перрен
2
Печенин
3
Галдамес
3
Галдамес
2
Печенин
21
Иванисеня
97
Ахметов
97
Ахметов
21
Иванисеня
8
Витюгов
26
Марин
26
Марин
8
Витюгов
23
Чернов
15
Рассказов
15
Рассказов
23
Чернов
11
Рахманович
91
Игнатенко
91
Игнатенко
11
Рахманович
11
Батчи
15
Оласа
15
Оласа
11
Батчи
5
Стежко
3
Тормена
3
Тормена
5
Стежко
59
Хмарин
8
Аугусто
8
Аугусто
59
Хмарин
88
Кривцов
27
Са
27
Са
88
Кривцов
9
Кордоба
67
Мукаилов
67
Мукаилов
9
Кордоба
Остались в запасе
Крылья Советов
Краснодар
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Крылья Советов - Краснодар
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Краснодара», 4 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
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Источник: «Бомбардир»