14.09.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-1-3-2
1
Ятимов
4
Мелехин
78
Чистяков
22
Семенчук
40
Вахания
8
Миронов
10
Щетинин
18
Кучаев
9
Мохеби
99
Сулейманов
7
Роналдо
3-2-3-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Виктор
22
Гайич
3
Круговой
31
Кисляк
7
Алвес
10
Обляков
9
Алеррандро
99
Шуманский
7
Роналдо
87
Лангович
87
Лангович
7
Роналдо
8
Миронов
21
Шанталий
21
Шанталий
8
Миронов
10
Щетинин
10
Комаров
10
Комаров
10
Щетинин
99
Сулейманов
69
Голенков
69
Голенков
99
Сулейманов
3
Круговой
23
Абдулкадыров
23
Абдулкадыров
3
Круговой
31
Кисляк
90
Лукин
90
Лукин
31
Кисляк
9
Алеррандро
22
ди Лусиано
22
ди Лусиано
9
Алеррандро
99
Шуманский
11
Мусаев
11
Мусаев
99
Шуманский
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
71
Даниил Одоевский
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
99
Николай Баровский
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
88
Артем Сериков
ПВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
Остались в запасе
99
Николай Баровский
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
88
Артем Сериков
ПВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Ростов - ЦСКА
3
2
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
16
Офсайды
1
2
Количество передач
272
476
Сейвы
3
5
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против ЦСКА, 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»