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  • «Ростов» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

«Ростов» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

14 сентября 2025, 18:20
Ростов
14.09.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
7' К. Кучаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
7
Матеус Алвес
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
ЦСКА
99
Николай Баровский
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
88
Артем Сериков
ПВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
4-1-3-2
1
Ятимов
4
Мелехин
78
Чистяков
22
Семенчук
40
Вахания
8
Миронов
10
Щетинин
18
Кучаев
9
Мохеби
99
Сулейманов
7
Роналдо
3-2-3-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Виктор
22
Гайич
3
Круговой
31
Кисляк
7
Алвес
10
Обляков
9
Алеррандро
99
Шуманский
7
Роналдо
87
Лангович
87
Лангович
7
Роналдо
8
Миронов
21
Шанталий
21
Шанталий
8
Миронов
10
Щетинин
10
Комаров
10
Комаров
10
Щетинин
99
Сулейманов
69
Голенков
69
Голенков
99
Сулейманов
3
Круговой
23
Абдулкадыров
23
Абдулкадыров
3
Круговой
31
Кисляк
90
Лукин
90
Лукин
31
Кисляк
9
Алеррандро
22
ди Лусиано
22
ди Лусиано
9
Алеррандро
99
Шуманский
11
Мусаев
11
Мусаев
99
Шуманский
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
71
Даниил Одоевский
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
99
Николай Баровский
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
88
Артем Сериков
ПВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
Остались в запасе
99
Николай Баровский
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
88
Артем Сериков
ПВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Ростов - ЦСКА
3
2
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
16
Офсайды
1
2
Количество передач
272
476
Сейвы
3
5
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против ЦСКА, 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – ЦСКА

«Ростов» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов
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