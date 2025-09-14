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  • «Балтика» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

«Балтика» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

14 сентября 2025, 15:50
Балтика
14.09.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
15
Тентон Йенне
ЛВ
26
Иван Беликов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
11
Луис Энрике
ПВ
51
Вадим Шилов
ЛФ
7
Александр Соболев
ЦФ
4-3-2-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
25
Филин
22
Бевеев
18
Титков
10
Петров
73
Петров
17
Саусь
19
Пряхин
91
Хиль
4-1-2-3
16
Адамов
31
Мантуан
16
Дркушич
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
77
Мостовой
20
Педро
10
Глушенков
32
Гонду
9
Кассьерра
25
Филин
77
Чивич
77
Чивич
25
Филин
73
Петров
14
Ковач
14
Ковач
73
Петров
18
Титков
17
Ковалев
17
Ковалев
18
Титков
19
Пряхин
15
Йенне
15
Йенне
19
Пряхин
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
77
Мостовой
4
Горшков
4
Горшков
77
Мостовой
32
Гонду
95
Адамов
95
Адамов
32
Гонду
20
Педро
21
Ерохин
21
Ерохин
20
Педро
10
Глушенков
11
Энрике
11
Энрике
10
Глушенков
9
Кассьерра
7
Соболев
7
Соболев
9
Кассьерра
Остались в запасе
Балтика
Зенит
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Иван Беликов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Иван Беликов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Балтика - Зенит
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
21
10
Офсайды
3
3
Количество передач
242
467
Сейвы
4
2
Точность передач %
62
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Зенита», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Зенит»

«Балтика» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Балтика
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