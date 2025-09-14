Составы команд
Балтика
Балтика
4-3-2-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
25
Филин
22
Бевеев
18
Титков
10
Петров
73
Петров
17
Саусь
19
Пряхин
91
Хиль
4-1-2-3
16
Адамов
31
Мантуан
16
Дркушич
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
77
Мостовой
20
Педро
10
Глушенков
32
Гонду
9
Кассьерра
25
Филин
77
Чивич
77
Чивич
25
Филин
73
Петров
14
Ковач
14
Ковач
73
Петров
18
Титков
17
Ковалев
17
Ковалев
18
Титков
19
Пряхин
15
Йенне
15
Йенне
19
Пряхин
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
77
Мостовой
4
Горшков
4
Горшков
77
Мостовой
32
Гонду
95
Адамов
95
Адамов
32
Гонду
20
Педро
21
Ерохин
21
Ерохин
20
Педро
10
Глушенков
11
Энрике
11
Энрике
10
Глушенков
9
Кассьерра
7
Соболев
7
Соболев
9
Кассьерра
Остались в запасе
Балтика
Зенит
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Иван Беликов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Иван Беликов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Балтика - Зенит
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
21
10
Офсайды
3
3
Количество передач
242
467
Сейвы
4
2
Точность передач %
62
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Зенита», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»