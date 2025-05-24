24.05.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Россия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
4-1-3-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
22
Гайич
15
Пьянич
17
Глебов
31
Кисляк
10
Обляков
11
Мусаев
20
Койта
3-5-2
30
Медведев
24
Гоцук
25
Карич
27
Магкеев
15
Эктов
5
Трошечкин
8
Майга
22
Каккоев
2
Александров
17
Карапузов
27
Грулев
15
Пьянич
52
Бандикян
52
Бандикян
15
Пьянич
22
Гайич
12
Келлвен
12
Келлвен
22
Гайич
17
Глебов
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
17
Глебов
20
Койта
9
Алеррандро
9
Алеррандро
20
Койта
11
Мусаев
99
Шуманский
99
Шуманский
11
Мусаев
22
Каккоев
19
Шнапцев
19
Шнапцев
22
Каккоев
5
Трошечкин
23
Кастильо
23
Кастильо
5
Трошечкин
27
Магкеев
78
Калинский
78
Калинский
27
Магкеев
15
Эктов
80
Царукян
80
Царукян
15
Эктов
27
Грулев
32
Весино
32
Весино
27
Грулев
Остались в запасе
ЦСКА
Нижний Новгород
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
Остались в запасе
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча ЦСКА - Нижний Новгород
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
12
Офсайды
1
0
Количество передач
607
222
Сейвы
4
6
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Пари НН», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»