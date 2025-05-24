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  • ЦСКА – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

ЦСКА – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 15:20
ЦСКА
24.05.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Нижний Новгород
39' И. Обляков (П) 90' А. Шуманский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К) ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
20
Секу Койта
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
(К) ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Нижний Новгород
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
22
Гайич
15
Пьянич
17
Глебов
31
Кисляк
10
Обляков
11
Мусаев
20
Койта
3-5-2
30
Медведев
24
Гоцук
25
Карич
27
Магкеев
15
Эктов
5
Трошечкин
8
Майга
22
Каккоев
2
Александров
17
Карапузов
27
Грулев
15
Пьянич
52
Бандикян
52
Бандикян
15
Пьянич
22
Гайич
12
Келлвен
12
Келлвен
22
Гайич
17
Глебов
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
17
Глебов
20
Койта
9
Алеррандро
9
Алеррандро
20
Койта
11
Мусаев
99
Шуманский
99
Шуманский
11
Мусаев
22
Каккоев
19
Шнапцев
19
Шнапцев
22
Каккоев
5
Трошечкин
23
Кастильо
23
Кастильо
5
Трошечкин
27
Магкеев
78
Калинский
78
Калинский
27
Магкеев
15
Эктов
80
Царукян
80
Царукян
15
Эктов
27
Грулев
32
Весино
32
Весино
27
Грулев
Остались в запасе
ЦСКА
Нижний Новгород
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
Остались в запасе
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча ЦСКА - Нижний Новгород
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
12
Офсайды
1
0
Количество передач
607
222
Сейвы
4
6
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Пари НН», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Пари НН»

ЦСКА – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород ЦСКА
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