Счет по пенальти – 6 : 5

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Динамо К», финал Кубка Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо К»