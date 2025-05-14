14.05.2025, среда, 18:30
Украина. Кубок, Финал
Украина. Кубок, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Статистика матча Шахтер - Динамо К
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Динамо К», финал Кубка Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо К»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»