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  • «Шахтер» – «Динамо К»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2025

«Шахтер» – «Динамо К»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2025

14 мая 2025, 17:20
Шахтер
14.05.2025, среда, 18:30
Украина. Кубок, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Динамо К
Статистика матча Шахтер - Динамо К
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Динамо К», финал Кубка Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо К»

«Шахтер» – «Динамо К»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Кубок Динамо К Шахтер
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