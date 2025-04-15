15.04.2025, вторник, 20:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
3 : 0
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-3-2-1-1
77
Щербицкий
14
Мосин
46
Мамин
2
Бегич
34
Маргасов
8
Аюпов
44
Малькевич
27
Чудин
5
Егорычев
18
Морозов
97
Воронов
18
Умяров
23
Чернов
23
Чернов
18
Умяров
5
Барко
25
Пруцев
25
Пруцев
5
Барко
18
Умяров
47
Зобнин
47
Зобнин
18
Умяров
10
Маркиньос
7
Солари
7
Солари
10
Маркиньос
10
Бонгонда
99
Гарсия
99
Гарсия
10
Бонгонда
2
Бегич
80
Бессмертный
80
Бессмертный
2
Бегич
44
Малькевич
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
44
Малькевич
14
Мосин
97
Ишков
97
Ишков
14
Мосин
5
Егорычев
14
Железнов
14
Железнов
5
Егорычев
97
Воронов
20
Марков
20
Марков
97
Воронов
Остались в запасе
Спартак
Урал
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
8
Михаил Игнатов
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
71
Алексей Мамин
ВР
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
37
Виталий Бондарев
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
8
Михаил Игнатов
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
37
Виталий Бондарев
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Спартак - Урал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Урала» 1/2 финала Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»