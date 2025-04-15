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  • «Спартак» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2025

«Спартак» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2025

15 апреля 2025, 19:20
Спартак
15.04.2025, вторник, 20:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
3 : 0
Завершен
Урал
6' К. Мартинс 28' Маркиньос 40' Э. Барко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
18
Никита Морозов
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
37
Виталий Бондарев
АП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-3-2-1-1
77
Щербицкий
14
Мосин
46
Мамин
2
Бегич
34
Маргасов
8
Аюпов
44
Малькевич
27
Чудин
5
Егорычев
18
Морозов
97
Воронов
18
Умяров
23
Чернов
23
Чернов
18
Умяров
5
Барко
25
Пруцев
25
Пруцев
5
Барко
18
Умяров
47
Зобнин
47
Зобнин
18
Умяров
10
Маркиньос
7
Солари
7
Солари
10
Маркиньос
10
Бонгонда
99
Гарсия
99
Гарсия
10
Бонгонда
2
Бегич
80
Бессмертный
80
Бессмертный
2
Бегич
44
Малькевич
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
44
Малькевич
14
Мосин
97
Ишков
97
Ишков
14
Мосин
5
Егорычев
14
Железнов
14
Железнов
5
Егорычев
97
Воронов
20
Марков
20
Марков
97
Воронов
Остались в запасе
Спартак
Урал
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
8
Михаил Игнатов
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
71
Алексей Мамин
ВР
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
37
Виталий Бондарев
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
8
Михаил Игнатов
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
37
Виталий Бондарев
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Спартак - Урал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Урала» 1/2 финала Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Урал»

«Спартак» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Урал Спартак
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