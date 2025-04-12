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  • «Оренбург» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

«Оренбург» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 10:50
Оренбург
12.04.2025, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
55' И. Обляков 90+4' С. Койта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
63
Александр Михайлов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Иван Башич
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
94
Сергей Ковалев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
3-2-3-2
57
Москвичев
81
Сидоров
5
Татаев
27
Прохин
88
Караташ
63
Михайлов
26
Марин
8
Башич
20
Рыбчинский
9
Савельев
11
Мансилья
4-2-3-1
49
Тороп
12
Келлвен
90
Лукин
4
Роша
3
Круговой
8
Бистрович
15
Пьянич
31
Кисляк
10
Обляков
17
Глебов
9
Алеррандро
5
Татаев
4
Хотулев
4
Хотулев
5
Татаев
11
Мансилья
96
Барановский
96
Барановский
11
Мансилья
26
Марин
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
26
Марин
20
Рыбчинский
12
Ревазов
12
Ревазов
20
Рыбчинский
12
Келлвен
22
Гайич
22
Гайич
12
Келлвен
17
Глебов
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
17
Глебов
8
Бистрович
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
8
Бистрович
15
Пьянич
20
Койта
20
Койта
15
Пьянич
9
Алеррандро
11
Мусаев
11
Мусаев
9
Алеррандро
Остались в запасе
Оренбург
ЦСКА
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
94
Сергей Ковалев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
94
Сергей Ковалев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Оренбург - ЦСКА
1
2
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
17
13
Офсайды
1
1
Количество передач
415
290
Сейвы
3
4
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
10
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против ЦСКА, 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – ЦСКА

«Оренбург» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оренбург
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