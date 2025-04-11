11.04.2025, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-3-1-2-1
39
Магомедов
17
Пальцев
4
Шумахов
13
Кагермазов
21
Аззи
16
Мрезиг
77
Сундуков
10
Хоссейннеджад
17
Касинтура
47
Глушков
25
Агаларов
97
Денисов
47
Зобнин
47
Зобнин
97
Денисов
5
Рябчук
7
Солари
7
Солари
5
Рябчук
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
9
Угальде
99
Гарсия
99
Гарсия
9
Угальде
21
Аззи
3
Кирш
3
Кирш
21
Аззи
10
Хоссейннеджад
21
Джабраилов
21
Джабраилов
10
Хоссейннеджад
13
Кагермазов
19
Зинович
19
Зинович
13
Кагермазов
17
Касинтура
9
Магомедов
9
Магомедов
17
Касинтура
25
Агаларов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
25
Агаларов
Остались в запасе
Спартак
Динамо Мх
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
Главный тренер
Деян Станкович
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Спартак - Динамо Мх
2
2
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
6
Нарушения
19
15
Офсайды
1
1
Количество передач
570
194
Сейвы
1
7
Точность передач %
84
54
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
3.14
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Динамо» Мх, 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо» Мх
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»