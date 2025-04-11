Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

«Спартак» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

11 апреля 2025, 18:20
Спартак
11.04.2025, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Мх
68' Т. Бонгонда
10' Д. Денисов (АГ) 16' У. Мрезиг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-3-1-2-1
39
Магомедов
17
Пальцев
4
Шумахов
13
Кагермазов
21
Аззи
16
Мрезиг
77
Сундуков
10
Хоссейннеджад
17
Касинтура
47
Глушков
25
Агаларов
97
Денисов
47
Зобнин
47
Зобнин
97
Денисов
5
Рябчук
7
Солари
7
Солари
5
Рябчук
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
9
Угальде
99
Гарсия
99
Гарсия
9
Угальде
21
Аззи
3
Кирш
3
Кирш
21
Аззи
10
Хоссейннеджад
21
Джабраилов
21
Джабраилов
10
Хоссейннеджад
13
Кагермазов
19
Зинович
19
Зинович
13
Кагермазов
17
Касинтура
9
Магомедов
9
Магомедов
17
Касинтура
25
Агаларов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
25
Агаларов
Остались в запасе
Спартак
Динамо Мх
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
Главный тренер
Деян Станкович
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Спартак - Динамо Мх
2
2
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
6
Нарушения
19
15
Офсайды
1
1
Количество передач
570
194
Сейвы
1
7
Точность передач %
84
54
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
3.14
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Динамо» Мх, 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо» Мх

«Спартак» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+