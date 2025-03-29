Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Химки» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Химки» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 15:20
Химки
29.03.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Нижний Новгород
22' Л. Вера (П) 85' Б. Магомедов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
14
Алекс Корредера
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
17
Илья Берковский
АП
91
Антон Заболотный
(К) ЦФ
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
22
Никита Каккоев
(К) ОП
8
Мамаду Майга
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
98
Олег Трофимов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Нижний Новгород
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
4-2-3-1
80
Кокарев
5
Степанов
14
Джикия
25
Филин
2
Голубович
14
Корредера
32
Вера
19
Руденко
17
Берковский
7
Бакаев
91
Заболотный
4-2-1-2-1
30
Медведев
15
Эктов
27
Магкеев
2
Александров
23
Кастильо
22
Каккоев
8
Майга
14
Тичич
15
Боселли
27
Грулев
90
Кокшаров
14
Джикия
5
Мелентиевич
5
Мелентиевич
14
Джикия
14
Корредера
29
Амиан
29
Амиан
14
Корредера
7
Бакаев
55
Капленко
55
Капленко
7
Бакаев
17
Берковский
97
Магомедов
97
Магомедов
17
Берковский
19
Руденко
27
Мирзов
27
Мирзов
19
Руденко
8
Майга
25
Карич
25
Карич
8
Майга
22
Каккоев
24
Гоцук
24
Гоцук
22
Каккоев
27
Магкеев
22
Марадишвили
22
Марадишвили
27
Магкеев
27
Грулев
80
Царукян
80
Царукян
27
Грулев
23
Кастильо
19
Ермаков
19
Ермаков
23
Кастильо
Остались в запасе
Химки
Нижний Новгород
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
98
Олег Трофимов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
98
Олег Трофимов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Химки - Нижний Новгород
2
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
19
Офсайды
3
2
Количество передач
318
347
Сейвы
5
2
Точность передач %
71
72
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
5
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Пари НН», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки»«Пари НН»

«Химки» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Химки
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
3
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
7
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+