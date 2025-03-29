29.03.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Химки
Химки
4-2-3-1
80
Кокарев
5
Степанов
14
Джикия
25
Филин
2
Голубович
14
Корредера
32
Вера
19
Руденко
17
Берковский
7
Бакаев
91
Заболотный
4-2-1-2-1
30
Медведев
15
Эктов
27
Магкеев
2
Александров
23
Кастильо
22
Каккоев
8
Майга
14
Тичич
15
Боселли
27
Грулев
90
Кокшаров
14
Джикия
5
Мелентиевич
5
Мелентиевич
14
Джикия
14
Корредера
29
Амиан
29
Амиан
14
Корредера
7
Бакаев
55
Капленко
55
Капленко
7
Бакаев
17
Берковский
97
Магомедов
97
Магомедов
17
Берковский
19
Руденко
27
Мирзов
27
Мирзов
19
Руденко
8
Майга
25
Карич
25
Карич
8
Майга
22
Каккоев
24
Гоцук
24
Гоцук
22
Каккоев
27
Магкеев
22
Марадишвили
22
Марадишвили
27
Магкеев
27
Грулев
80
Царукян
80
Царукян
27
Грулев
23
Кастильо
19
Ермаков
19
Ермаков
23
Кастильо
Остались в запасе
Химки
Нижний Новгород
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
98
Олег Трофимов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
98
Олег Трофимов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Химки - Нижний Новгород
2
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
19
Офсайды
3
2
Количество передач
318
347
Сейвы
5
2
Точность передач %
71
72
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Пари НН», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»