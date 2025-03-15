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  • «Химки» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Химки» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 13:20
Химки
15.03.2025, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
76' Д. Зорин (АГ)
72' Д. Зорин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
14
Роберт Мехия
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Исмаэл
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
68
Павел Малоземов
ЛВ
32
Лукас Вера
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
98
Олег Трофимов
ЦФ
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
4-1-1-3-1
80
Кокарев
5
Степанов
24
Фаринья
25
Филин
2
Голубович
14
Мехия
14
Корредера
19
Руденко
7
Бакаев
17
Берковский
91
Заболотный
4-4-2
88
Шелия
95
Адамов
75
Гандри
4
Ибишев
55
Тодорович
47
Уткин
7
Садулаев
14
Талаль
11
Исмаэл
77
Мелкадзе
20
Самородов
5
Степанов
99
Ориньо
99
Ориньо
5
Степанов
7
Бакаев
32
Вера
32
Вера
7
Бакаев
17
Берковский
29
Амиан
29
Амиан
17
Берковский
2
Голубович
97
Магомедов
97
Магомедов
2
Голубович
91
Заболотный
27
Мирзов
27
Мирзов
91
Заболотный
14
Талаль
18
Камилов
18
Камилов
14
Талаль
47
Уткин
28
Зорин
28
Зорин
47
Уткин
20
Самородов
7
Бериша
7
Бериша
20
Самородов
77
Мелкадзе
9
Руис Диас
9
Руис Диас
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Химки
Ахмат
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
68
Павел Малоземов
ЛВ
98
Олег Трофимов
ЦФ
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
68
Павел Малоземов
ЛВ
98
Олег Трофимов
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Химки - Ахмат
3
4
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
16
13
Офсайды
0
6
Количество передач
367
395
Сейвы
6
0
Точность передач %
70
74
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Ахмата», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Ахмат»

«Химки» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Химки
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