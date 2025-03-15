15.03.2025, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Химки
Химки
4-1-1-3-1
80
Кокарев
5
Степанов
24
Фаринья
25
Филин
2
Голубович
14
Мехия
14
Корредера
19
Руденко
7
Бакаев
17
Берковский
91
Заболотный
4-4-2
88
Шелия
95
Адамов
75
Гандри
4
Ибишев
55
Тодорович
47
Уткин
7
Садулаев
14
Талаль
11
Исмаэл
77
Мелкадзе
20
Самородов
5
Степанов
99
Ориньо
99
Ориньо
5
Степанов
7
Бакаев
32
Вера
32
Вера
7
Бакаев
17
Берковский
29
Амиан
29
Амиан
17
Берковский
2
Голубович
97
Магомедов
97
Магомедов
2
Голубович
91
Заболотный
27
Мирзов
27
Мирзов
91
Заболотный
14
Талаль
18
Камилов
18
Камилов
14
Талаль
47
Уткин
28
Зорин
28
Зорин
47
Уткин
20
Самородов
7
Бериша
7
Бериша
20
Самородов
77
Мелкадзе
9
Руис Диас
9
Руис Диас
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Химки
Ахмат
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
68
Павел Малоземов
ЛВ
98
Олег Трофимов
ЦФ
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
68
Павел Малоземов
ЛВ
98
Олег Трофимов
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Химки - Ахмат
3
4
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
16
13
Офсайды
0
6
Количество передач
367
395
Сейвы
6
0
Точность передач %
70
74
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Ахмата», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»