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  • ЦСКА – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

ЦСКА – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

12 марта 2025, 19:20
ЦСКА
12.03.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Динамо
50' С. Койта 64' М. Кисляк
58' Д. Скопинцев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
52
Егор Смелов
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
99
Артем Шуманский
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
14
Эли Даса
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
4-1-3-2
49
Тороп
27
Мойзес
4
Роша
78
Дивеев
22
Гайич
15
Пьянич
10
Обляков
31
Кисляк
11
Файзуллаев
20
Койта
11
Мусаев
4-2-1-1-2
99
Лунев
4
Касерес
6
Фернандес
2
Бальбуэна
7
Скопинцев
30
Александров
74
Фомин
10
Бителло
52
Смелов
49
Маухуб
91
Гладышев
4
Роша
90
Лукин
90
Лукин
4
Роша
15
Пьянич
16
Мухин
16
Мухин
15
Пьянич
10
Обляков
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Обляков
20
Койта
17
Глебов
17
Глебов
20
Койта
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
30
Александров
14
Даса
14
Даса
30
Александров
52
Смелов
15
Карраскаль
15
Карраскаль
52
Смелов
91
Гладышев
11
Гомес
11
Гомес
91
Гладышев
7
Скопинцев
77
Макаров
77
Макаров
7
Скопинцев
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
35
Игорь Акинфеев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
24
Луис Чавес
ОП
88
Виктор Окишор
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
24
Луис Чавес
ОП
88
Виктор Окишор
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча ЦСКА - Динамо
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Динамо», 1/4 Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо»

ЦСКА – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо ЦСКА
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