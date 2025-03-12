12.03.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
4-1-3-2
49
Тороп
27
Мойзес
4
Роша
78
Дивеев
22
Гайич
15
Пьянич
10
Обляков
31
Кисляк
11
Файзуллаев
20
Койта
11
Мусаев
4-2-1-1-2
99
Лунев
4
Касерес
6
Фернандес
2
Бальбуэна
7
Скопинцев
30
Александров
74
Фомин
10
Бителло
52
Смелов
49
Маухуб
91
Гладышев
4
Роша
90
Лукин
90
Лукин
4
Роша
15
Пьянич
16
Мухин
16
Мухин
15
Пьянич
10
Обляков
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Обляков
20
Койта
17
Глебов
17
Глебов
20
Койта
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
30
Александров
14
Даса
14
Даса
30
Александров
52
Смелов
15
Карраскаль
15
Карраскаль
52
Смелов
91
Гладышев
11
Гомес
11
Гомес
91
Гладышев
7
Скопинцев
77
Макаров
77
Макаров
7
Скопинцев
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
35
Игорь Акинфеев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
24
Луис Чавес
ОП
88
Виктор Окишор
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
24
Луис Чавес
ОП
88
Виктор Окишор
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча ЦСКА - Динамо
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Динамо», 1/4 Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»