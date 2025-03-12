Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Динамо», 1/4 Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо»