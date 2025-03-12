12.03.2025, среда, 18:15
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-1-3-2
71
Одоевский
16
Поярков
3
Сако
55
Осипенко
11
Сутормин
69
Колтаков
18
Кучаев
21
Шанталий
9
Мохеби
19
Байрамян
7
Роналдо
3-3-1-2-1
16
Адамов
78
Чистяков
28
Алип
16
Дркушич
77
Мимович
5
Барриос
4
Горшков
97
Ахметов
11
Энрике
20
Педро
7
Соболев
55
Осипенко
4
Мелехин
4
Мелехин
55
Осипенко
11
Сутормин
40
Вахания
40
Вахания
11
Сутормин
19
Байрамян
73
Азнауров
73
Азнауров
19
Байрамян
18
Кучаев
10
Комаров
10
Комаров
18
Кучаев
7
Роналдо
69
Голенков
69
Голенков
7
Роналдо
20
Педро
31
Мантуан
31
Мантуан
20
Педро
4
Горшков
16
Эракович
16
Эракович
4
Горшков
77
Мимович
21
Ерохин
21
Ерохин
77
Мимович
11
Энрике
32
Гонду
32
Гонду
11
Энрике
7
Соболев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
7
Соболев
Остались в запасе
Ростов
Зенит
13
Денис Титов
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
39
Максим Радченко
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
1
Евгений Латышонок
ВР
1
Давид Бязров
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
13
Денис Титов
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
39
Максим Радченко
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
1
Давид Бязров
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ростов - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Зенита», 1/4 Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»