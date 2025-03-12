Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ростов» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

«Ростов» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

12 марта 2025, 17:05
Ростов
12.03.2025, среда, 18:15
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Зенит
79' М. Кассьерра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ростов
13
Денис Титов
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
39
Максим Радченко
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
1
Давид Бязров
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
4-1-3-2
71
Одоевский
16
Поярков
3
Сако
55
Осипенко
11
Сутормин
69
Колтаков
18
Кучаев
21
Шанталий
9
Мохеби
19
Байрамян
7
Роналдо
3-3-1-2-1
16
Адамов
78
Чистяков
28
Алип
16
Дркушич
77
Мимович
5
Барриос
4
Горшков
97
Ахметов
11
Энрике
20
Педро
7
Соболев
55
Осипенко
4
Мелехин
4
Мелехин
55
Осипенко
11
Сутормин
40
Вахания
40
Вахания
11
Сутормин
19
Байрамян
73
Азнауров
73
Азнауров
19
Байрамян
18
Кучаев
10
Комаров
10
Комаров
18
Кучаев
7
Роналдо
69
Голенков
69
Голенков
7
Роналдо
20
Педро
31
Мантуан
31
Мантуан
20
Педро
4
Горшков
16
Эракович
16
Эракович
4
Горшков
77
Мимович
21
Ерохин
21
Ерохин
77
Мимович
11
Энрике
32
Гонду
32
Гонду
11
Энрике
7
Соболев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
7
Соболев
Остались в запасе
Ростов
Зенит
13
Денис Титов
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
39
Максим Радченко
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
1
Евгений Латышонок
ВР
1
Давид Бязров
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
13
Денис Титов
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
39
Максим Радченко
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
1
Давид Бязров
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ростов - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Зенита», 1/4 Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов»«Зенит»

«Ростов» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит Ростов
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
1
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
2
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+