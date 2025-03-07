07.03.2025, пятница, 20:15
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
3-4-2-1
22
Лантратов
71
Тикнизян
23
Монтес
3
Фассон
71
Самошников
6
Баринов
94
Тимофеев
24
Ненахов
77
Пиняев
83
Батраков
10
Воробьев
4-3-1-2
88
Шелия
55
Тодорович
75
Гандри
4
Ибишев
95
Адамов
47
Уткин
11
Исмаэл
14
Талаль
28
Зорин
20
Самородов
77
Мелкадзе
6
Баринов
47
Годяев
47
Годяев
6
Баринов
77
Пиняев
19
Севикян
19
Севикян
77
Пиняев
94
Тимофеев
9
Сарвели
9
Сарвели
94
Тимофеев
71
Самошников
11
Раков
11
Раков
71
Самошников
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
20
Самородов
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
20
Самородов
28
Зорин
18
Камилов
18
Камилов
28
Зорин
14
Талаль
11
Луна Диале
11
Луна Диале
14
Талаль
47
Уткин
59
Харин
59
Харин
47
Уткин
77
Мелкадзе
9
Руис Диас
9
Руис Диас
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
1
Вадим Ульянов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Локомотив - Ахмат
2
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
20
11
Офсайды
1
2
Количество передач
377
297
Сейвы
2
6
Точность передач %
75
72
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ахмата», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 20:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»