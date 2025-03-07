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  • «Локомотив» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

«Локомотив» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

7 марта 2025, 19:05
Локомотив
07.03.2025, пятница, 20:15
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
16' А. Батраков
40' М. Самородов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
3-4-2-1
22
Лантратов
71
Тикнизян
23
Монтес
3
Фассон
71
Самошников
6
Баринов
94
Тимофеев
24
Ненахов
77
Пиняев
83
Батраков
10
Воробьев
4-3-1-2
88
Шелия
55
Тодорович
75
Гандри
4
Ибишев
95
Адамов
47
Уткин
11
Исмаэл
14
Талаль
28
Зорин
20
Самородов
77
Мелкадзе
6
Баринов
47
Годяев
47
Годяев
6
Баринов
77
Пиняев
19
Севикян
19
Севикян
77
Пиняев
94
Тимофеев
9
Сарвели
9
Сарвели
94
Тимофеев
71
Самошников
11
Раков
11
Раков
71
Самошников
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
20
Самородов
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
20
Самородов
28
Зорин
18
Камилов
18
Камилов
28
Зорин
14
Талаль
11
Луна Диале
11
Луна Диале
14
Талаль
47
Уткин
59
Харин
59
Харин
47
Уткин
77
Мелкадзе
9
Руис Диас
9
Руис Диас
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
1
Вадим Ульянов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Локомотив - Ахмат
2
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
20
11
Офсайды
1
2
Количество передач
377
297
Сейвы
2
6
Точность передач %
75
72
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ахмата», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 20:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив»«Ахмат»

«Локомотив» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив
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