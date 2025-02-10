ЦСКА
10.02.2025, понедельник, 19:30
Зимний кубок РПЛ, Матч за 3-е место
Зимний кубок РПЛ, Матч за 3-е место
1 : 2
Завершен
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Краснодар
67' Р. Жемалетдинов
51' Д. Кордоба
70' Д. Кордоба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
13
Келлвен
ПЗ
5
Саша Зделар
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
5
Кевин Кастаньо
ОП
10
Эдуард Сперцян
АП
7
Виктор Са
ЛВ
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
ЦСКА
90
Матвей Лукин
ЦЗ
84
Александр Вакулич
АП
8
Артем Шуманский
ЦФ
3
Данил Круговой
ЛЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Артем Сериков
ПВ
21
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
9
Сауль Гуарирапа
ЦФ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
35
Игорь Акинфеев
ВР
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
51
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
52
Артём Бандикян
ЛЗ
6
Максим Мухин
ОП
Краснодар
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
19
Федор Смолов
ЦФ
31
Кайо
ЦЗ
59
Артем Хмарин
ЛЗ
38
Александр Бекетов
ЦФ
13
Юрий Дюпин
ВР
88
Никита Кривцов
АП
1
Данил Ладоха
ВР
8
Данила Козлов
АП
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
4-1-1-2-2
49
Тороп
27
Мойзес
4
Роша
78
Дивеев
13
Келлвен
5
Зделар
15
Пьянич
31
Кисляк
10
Обляков
20
Койта
11
Мусаев
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
4
Коста
3
Тормена
15
Оласа
6
Ленини
5
Кастаньо
11
Батчи
10
Сперцян
7
Са
9
Кордоба
4
Роша
90
Лукин
90
Лукин
4
Роша
11
Мусаев
8
Шуманский
8
Шуманский
11
Мусаев
13
Келлвен
3
Круговой
3
Круговой
13
Келлвен
20
Койта
17
Глебов
17
Глебов
20
Койта
27
Мойзес
22
Гайич
22
Гайич
27
Мойзес
Глебов
14
Сериков
14
Сериков
Глебов
15
Пьянич
21
Файзуллаев
21
Файзуллаев
15
Пьянич
5
Зделар
19
Жемалетдинов
19
Жемалетдинов
5
Зделар
31
Кисляк
6
Мухин
6
Мухин
31
Кисляк
9
Кордоба
19
Смолов
19
Смолов
9
Кордоба
4
Коста
31
Кайо
31
Кайо
4
Коста
10
Сперцян
59
Хмарин
59
Хмарин
10
Сперцян
1
Агкацев
13
Дюпин
13
Дюпин
1
Агкацев
7
Са
88
Кривцов
88
Кривцов
7
Са
5
Кастаньо
8
Козлов
8
Козлов
5
Кастаньо
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
6
Ленини
18
Газинский
18
Газинский
6
Ленини
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
84
Александр Вакулич
АП
9
Сауль Гуарирапа
ЦФ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
35
Игорь Акинфеев
ВР
51
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
52
Артём Бандикян
ЛЗ
Главный тренер
Марко Николич
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
38
Александр Бекетов
ЦФ
1
Данил Ладоха
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
84
Александр Вакулич
АП
9
Сауль Гуарирапа
ЦФ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
35
Игорь Акинфеев
ВР
51
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
52
Артём Бандикян
ЛЗ
Остались в запасе
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
38
Александр Бекетов
ЦФ
1
Данил Ладоха
ВР
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
2
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Краснодара», матч за 3-е место Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».