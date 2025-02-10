Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Краснодара», матч за 3-е место Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Краснодар»