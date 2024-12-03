03.12.2024, вторник, 20:30
Италия. Кубок, 1/8 финала
Италия. Кубок, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
27
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
30
Бенха Домингес
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
11
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Монца
13
Стефано Турати
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
22
Алессандро Бьянко
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
47
Дани Мота
ЦФ
9
Милан Джурич
ЦФ
24
Джанлука Капрари
ЦФ
4-3-1-2
13
Равалья
22
Ликояннис
3
Лукуми
16
Казале
2
Хольм
4
Побега
19
Фергюсон
8
Фройлер
19
Айлинг
9
Кастро
7
Орсолини
4-1-1-2-2
1
Пицциньякко
19
Биринделли
4
Иццо
5
Калдирола
33
Д'Амброзио
21
Коломбо
5
Валоти
26
Чиурриа
19
Виньято
37
Петанья
9
Марич
2
Хольм
27
Корацца
27
Корацца
2
Хольм
3
Лукуми
6
Эрлич
6
Эрлич
3
Лукуми
19
Фергюсон
82
Урбански
82
Урбански
19
Фергюсон
8
Фройлер
6
Моро
6
Моро
8
Фройлер
7
Орсолини
30
Домингес
30
Домингес
7
Орсолини
33
Д'Амброзио
44
Карбони
44
Карбони
33
Д'Амброзио
26
Чиурриа
8
Сенси
8
Сенси
26
Чиурриа
37
Петанья
11
Форсон
11
Форсон
37
Петанья
19
Виньято
47
Мота
47
Мота
19
Виньято
Остались в запасе
Болонья
Монца
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
11
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
13
Стефано Турати
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
22
Алессандро Бьянко
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
9
Милан Джурич
ЦФ
24
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
11
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
13
Стефано Турати
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
22
Алессандро Бьянко
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
9
Милан Джурич
ЦФ
24
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Алессандро Неста
Статистика матча Болонья - Монца
1
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
12
Офсайды
1
3
Количество передач
528
456
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Монца», 1/8 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2024 в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Монца»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»