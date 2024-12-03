Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Болонья» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024

«Болонья» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024

3 декабря 2024, 19:20
Болонья
03.12.2024, вторник, 20:30
Италия. Кубок, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Монца
32' Т. Побега 35' Р. Орсолини 63' Б. Домингес 76' С. Кастро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
13
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
19
Самуэль Айлинг
ЛВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Монца
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
5
Лука Калдирола
(К) ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
5
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
9
Мирко Марич
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
27
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
30
Бенха Домингес
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
11
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Монца
13
Стефано Турати
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
22
Алессандро Бьянко
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
47
Дани Мота
ЦФ
9
Милан Джурич
ЦФ
24
Джанлука Капрари
ЦФ
4-3-1-2
13
Равалья
22
Ликояннис
3
Лукуми
16
Казале
2
Хольм
4
Побега
19
Фергюсон
8
Фройлер
19
Айлинг
9
Кастро
7
Орсолини
4-1-1-2-2
1
Пицциньякко
19
Биринделли
4
Иццо
5
Калдирола
33
Д'Амброзио
21
Коломбо
5
Валоти
26
Чиурриа
19
Виньято
37
Петанья
9
Марич
2
Хольм
27
Корацца
27
Корацца
2
Хольм
3
Лукуми
6
Эрлич
6
Эрлич
3
Лукуми
19
Фергюсон
82
Урбански
82
Урбански
19
Фергюсон
8
Фройлер
6
Моро
6
Моро
8
Фройлер
7
Орсолини
30
Домингес
30
Домингес
7
Орсолини
33
Д'Амброзио
44
Карбони
44
Карбони
33
Д'Амброзио
26
Чиурриа
8
Сенси
8
Сенси
26
Чиурриа
37
Петанья
11
Форсон
11
Форсон
37
Петанья
19
Виньято
47
Мота
47
Мота
19
Виньято
Остались в запасе
Болонья
Монца
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
11
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
13
Стефано Турати
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
22
Алессандро Бьянко
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
9
Милан Джурич
ЦФ
24
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
11
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
13
Стефано Турати
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
22
Алессандро Бьянко
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
9
Милан Джурич
ЦФ
24
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Алессандро Неста
Статистика матча Болонья - Монца
1
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
12
Офсайды
1
3
Количество передач
528
456
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
5
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Монца», 1/8 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Монца»

«Болонья» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Монца Болонья
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
2
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
Кубок Италии. «Интер» выиграл турнир, победив в финале «Лацио»
13 мая
Где смотреть матч «Лацио» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 13 мая 2026
12 мая
Определились финалисты Кубка Италии
23 апреля
Кубок Италии. «Интер» стал первым финалистом, совершив камбэк с «Комо»
21 апреля
1
Результаты первых полуфиналов Кубка Италии
5 марта
Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии
12 февраля
Кубок Италии. «Наполи» вылетел в 1/4 финала от команды Фабрегаса
11 февраля
1
Кубок Испании. «Атлетико» уничтожил «Бетис» и последним пробился в 1/2 финала
6 февраля
Кубок Италии. «Аталанта» разнесла «Ювентус» и вышла в полуфинал
6 февраля
Кубок Испании. «Атлетик» и «Сосьедад» без Захаряна пробились в 1/2 финала
5 февраля
Кубок Италии. «Интер» стал первым полуфиналистом, победив «Торино»
5 февраля
Определились четвертьфинальные пары Кубка Италии
28 января
Кубок Италии. «Рома» вылетела, пропустив на 90-й минуте
14 января
1
Кубок Италии. «Милан» вылетел в 1/8 финала (0:1), проиграв впервые с августа
2025.12.05 01:06
Кубок Италии. Дебютный гол Нкунку помог «Милану» выбить «Лечче»
2025.09.23 23:59
«Динамо» заработало на победе «Болоньи» в Кубке Италии
2025.05.19 21:25
Кубок Италии. «Болонья» с экс-игроком «Динамо» впервые за 51 год взяла трофей, победив в финале «Милан» (1:0)
2025.05.15 00:02
2
Игрок «Болоньи» узнал, что стал победителем Кубка Италии, за 3 недели до финала
2025.05.03 12:06
Кубок Италии. «Милан» стал первым финалистом, разгромив в дерби «Интер» (3:0)
2025.04.24 00:00
3
Где смотреть матч «Интер» – «Милан»: во сколько прямая трансляция: 23 апреля 2025
2025.04.22 11:29
Кубок Италии. «Милан» и «Интер» сыграли вничью в первом полуфинале
2025.04.02 23:55
Реакция Радимова на сенсационный вылет «Ювентуса» из Кубка Италии
2025.02.27 12:12
Тренер «Ювентуса»: «Мы достигли дна»
2025.02.27 10:40
Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии
2025.02.27 08:23
1
Кубок Италии. «Ювентус» вылетел от «Эмполи», проиграв в серии пенальти
2025.02.27 01:08
Кубок Италии. «Интер» прошел в 1/2 финала, обыграв «Лацио» (2:0)
2025.02.26 00:56
Кубок Италии. «Милан» победил «Рому» (3:1) и вышел в полуфинал, Феликс забил в дебютном матче
2025.02.06 00:59
Кубок Италии. «Аталанта» вылетела, проиграв «Болонье» (0:1)
2025.02.05 00:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+