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  • «Крылья Советов» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

«Крылья Советов» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

24 ноября 2024, 12:50
Крылья Советов
24.11.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
49' Д. Ороз 88' И. Дмитриев
43' М. Самородов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
27
Камило
ОП
0
Антон Швец
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
19
Франко Орозко
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Ломаев
2
Печенин
5
Ороз
3
Солдатенков
5
Мендес
6
Бабкин
19
Олейников
7
Гарре
15
Рассказов
33
Сергеев
27
Дмитриев
4-1-4-1
88
Шелия
95
Адамов
75
Гандри
2
Жиров
55
Тодорович
27
Камило
47
Уткин
11
Исмаэл
7
Садулаев
0
Швец
20
Самородов
1
Ломаев
30
Песьяков
30
Песьяков
1
Ломаев
2
Печенин
3
Галдамес
3
Галдамес
2
Печенин
6
Бабкин
21
Иванисеня
21
Иванисеня
6
Бабкин
7
Гарре
29
Ежов
29
Ежов
7
Гарре
19
Олейников
73
Шитов
73
Шитов
19
Олейников
0
Швец
3
Шатара
3
Шатара
0
Швец
47
Уткин
14
Талаль
14
Талаль
47
Уткин
20
Самородов
27
Кардосо
27
Кардосо
20
Самородов
Остались в запасе
Крылья Советов
Ахмат
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
22
Фернандо Костанца
ОП
19
Франко Орозко
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
22
Фернандо Костанца
ОП
19
Франко Орозко
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Крылья Советов - Ахмат
2
2
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
5
Нарушения
11
17
Офсайды
1
3
Количество передач
438
258
Сейвы
4
4
Точность передач %
77
67
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Ахмата», 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Ахмат»

«Крылья Советов» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Крылья Советов
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