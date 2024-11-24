24.11.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
3-1-1-3-2
1
Ломаев
2
Печенин
5
Ороз
3
Солдатенков
5
Мендес
6
Бабкин
19
Олейников
7
Гарре
15
Рассказов
33
Сергеев
27
Дмитриев
4-1-4-1
88
Шелия
95
Адамов
75
Гандри
2
Жиров
55
Тодорович
27
Камило
47
Уткин
11
Исмаэл
7
Садулаев
0
Швец
20
Самородов
1
Ломаев
30
Песьяков
30
Песьяков
1
Ломаев
2
Печенин
3
Галдамес
3
Галдамес
2
Печенин
6
Бабкин
21
Иванисеня
21
Иванисеня
6
Бабкин
7
Гарре
29
Ежов
29
Ежов
7
Гарре
19
Олейников
73
Шитов
73
Шитов
19
Олейников
0
Швец
3
Шатара
3
Шатара
0
Швец
47
Уткин
14
Талаль
14
Талаль
47
Уткин
20
Самородов
27
Кардосо
27
Кардосо
20
Самородов
Остались в запасе
Крылья Советов
Ахмат
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
22
Фернандо Костанца
ОП
19
Франко Орозко
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
22
Фернандо Костанца
ОП
19
Франко Орозко
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Крылья Советов - Ахмат
2
2
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
5
Нарушения
11
17
Офсайды
1
3
Количество передач
438
258
Сейвы
4
4
Точность передач %
77
67
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Ахмата», 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»