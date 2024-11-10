10.11.2024, воскресенье, 19:45
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
3-3-2-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
4
Нижегородов
70
Кабутов
6
Иву
51
Рожков
8
Йочич
27
Чумич
99
Шабанхаджай
19
Даку
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
31
Кайо
15
Оласа
6
Ленини
53
Черников
11
Батчи
18
Козлов
8
Сперцян
9
Кордоба
8
Йочич
22
Ходжа
22
Ходжа
8
Йочич
27
Чумич
19
Иванов
19
Иванов
27
Чумич
99
Шабанхаджай
90
Чуни
90
Чуни
99
Шабанхаджай
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
53
Черников
15
Кастаньо
15
Кастаньо
53
Черников
18
Козлов
6
Олусегун
6
Олусегун
18
Козлов
11
Батчи
90
Смолов
90
Смолов
11
Батчи
Остались в запасе
Рубин
Краснодар
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
26
Валентин Гришин
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Остались в запасе
26
Валентин Гришин
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Рубин - Краснодар
3
3
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
16
16
Офсайды
1
2
Количество передач
177
399
Сейвы
5
3
Точность передач %
51
76
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Краснодара», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»