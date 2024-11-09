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  • «Динамо» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

«Динамо» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

9 ноября 2024, 18:20
Динамо
09.11.2024, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Нижний Новгород
7' Л. Чавес (П) 45' М. Нгамале 48' Л. Чавес
11' Х. Боселли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
24
Луис Чавес
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
3-3-2-2
31
Лещук
2
Бальбуэна
2
Маричаль
6
Фернандес
50
Кутицкий
24
Чавес
74
Фомин
13
Нгамале
15
Карраскаль
49
Маухуб
70
Тюкавин
3-2-2-3
30
Медведев
2
Александров
27
Магкеев
25
Карич
87
Боженов
15
Эктов
78
Калинский
18
Глейзер
15
Боселли
19
Ермаков
80
Царукян
24
Чавес
93
Лаксальт
93
Лаксальт
24
Чавес
50
Кутицкий
14
Даса
14
Даса
50
Кутицкий
15
Карраскаль
88
Окишор
88
Окишор
15
Карраскаль
70
Тюкавин
11
Гомес
11
Гомес
70
Тюкавин
87
Боженов
3
Ведерников
3
Ведерников
87
Боженов
2
Александров
24
Гоцук
24
Гоцук
2
Александров
80
Царукян
10
Мухин
10
Мухин
80
Царукян
18
Глейзер
5
Трошечкин
5
Трошечкин
18
Глейзер
19
Ермаков
14
Тичич
14
Тичич
19
Ермаков
Остались в запасе
Динамо
Нижний Новгород
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Динамо - Нижний Новгород
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
7
13
Офсайды
2
0
Количество передач
631
400
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
10
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Пари НН», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Пари НН»

«Динамо» – «Пари НН» сомтреть онлайн 9 ноября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо
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