09.11.2024, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Россия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-3-2-2
31
Лещук
2
Бальбуэна
2
Маричаль
6
Фернандес
50
Кутицкий
24
Чавес
74
Фомин
13
Нгамале
15
Карраскаль
49
Маухуб
70
Тюкавин
3-2-2-3
30
Медведев
2
Александров
27
Магкеев
25
Карич
87
Боженов
15
Эктов
78
Калинский
18
Глейзер
15
Боселли
19
Ермаков
80
Царукян
24
Чавес
93
Лаксальт
93
Лаксальт
24
Чавес
50
Кутицкий
14
Даса
14
Даса
50
Кутицкий
15
Карраскаль
88
Окишор
88
Окишор
15
Карраскаль
70
Тюкавин
11
Гомес
11
Гомес
70
Тюкавин
87
Боженов
3
Ведерников
3
Ведерников
87
Боженов
2
Александров
24
Гоцук
24
Гоцук
2
Александров
80
Царукян
10
Мухин
10
Мухин
80
Царукян
18
Глейзер
5
Трошечкин
5
Трошечкин
18
Глейзер
19
Ермаков
14
Тичич
14
Тичич
19
Ермаков
Остались в запасе
Динамо
Нижний Новгород
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Динамо - Нижний Новгород
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
7
13
Офсайды
2
0
Количество передач
631
400
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Пари НН», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»