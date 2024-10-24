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  • «Крылья Советов» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

«Крылья Советов» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

24 октября 2024, 17:50
Крылья Советов
24.10.2024, четверг, 19:00
Россия. Кубок, группа A, 6 тур
3 : 6
Завершен
Динамо
13' Б. Гарре (П) 17' Т. Галдамес 77' И. Гапонов
9' Я. Гладышев 16' Э. Маухуб 27' Л. Гагнидзе 51' Д. Макаров 53' Э. Маухуб 82' Э. Маухуб
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
19
Иван Олейников
ЛВ
58
Артем Ежов
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
19
Кирилл Попов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
11
Егор Назаренко
АП
69
Денис Боков
ЦФ
28
Александр Хубулов
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Овсянников
3
Галдамес
27
Грибакин
95
Гапонов
5
Мендес
21
Иванисеня
7
Бабаев
27
Дмитриев
7
Гарре
73
Шитов
33
Сергеев
4-1-1-2-2
31
Лещук
80
Бессмертный
56
Зайдензаль
18
Лепский
7
Скопинцев
30
Александров
23
Гагнидзе
77
Макаров
88
Окишор
49
Маухуб
91
Гладышев
3
Галдамес
6
Бабкин
6
Бабкин
3
Галдамес
33
Сергеев
19
Олейников
19
Олейников
33
Сергеев
88
Окишор
24
Чавес
24
Чавес
88
Окишор
91
Гладышев
27
Грулев
27
Грулев
91
Гладышев
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
15
Николай Рассказов
ПВ
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
58
Артем Ежов
ЦП
19
Кирилл Попов
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
11
Егор Назаренко
АП
69
Денис Боков
ЦФ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
58
Артем Ежов
ЦП
19
Кирилл Попов
АП
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
11
Егор Назаренко
АП
69
Денис Боков
ЦФ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Динамо», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Динамо»

«Крылья Советов» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Крылья Советов
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