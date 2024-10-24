24.10.2024, четверг, 19:00
Россия. Кубок, группа A, 6 тур
Россия. Кубок, группа A, 6 тур
3 : 6
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
3-1-1-3-2
1
Овсянников
3
Галдамес
27
Грибакин
95
Гапонов
5
Мендес
21
Иванисеня
7
Бабаев
27
Дмитриев
7
Гарре
73
Шитов
33
Сергеев
4-1-1-2-2
31
Лещук
80
Бессмертный
56
Зайдензаль
18
Лепский
7
Скопинцев
30
Александров
23
Гагнидзе
77
Макаров
88
Окишор
49
Маухуб
91
Гладышев
3
Галдамес
6
Бабкин
6
Бабкин
3
Галдамес
33
Сергеев
19
Олейников
19
Олейников
33
Сергеев
88
Окишор
24
Чавес
24
Чавес
88
Окишор
91
Гладышев
27
Грулев
27
Грулев
91
Гладышев
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
15
Николай Рассказов
ПВ
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
58
Артем Ежов
ЦП
19
Кирилл Попов
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
11
Егор Назаренко
АП
69
Денис Боков
ЦФ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
58
Артем Ежов
ЦП
19
Кирилл Попов
АП
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
11
Егор Назаренко
АП
69
Денис Боков
ЦФ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Динамо», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»