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  • «Динамо» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Динамо» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 17:50
Динамо
06.10.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
55' Х. Карраскаль
17' А. Файзуллаев 89' Т. Мусаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
24
Луис Чавес
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
41
Егор Ушаков
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
3-2-1-3-1
99
Лунев
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
6
Фернандес
93
Лаксальт
14
Даса
10
Бителло
11
Гомес
15
Карраскаль
13
Нгамале
70
Тюкавин
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Роша
78
Дивеев
12
Келлвен
14
Зделар
3
Круговой
11
Файзуллаев
10
Обляков
31
Кисляк
23
Гуарирапа
14
Даса
50
Кутицкий
50
Кутицкий
14
Даса
7
Скопинцев
2
Маричаль
2
Маричаль
7
Скопинцев
11
Гомес
74
Фомин
74
Фомин
11
Гомес
15
Карраскаль
49
Маухуб
49
Маухуб
15
Карраскаль
3
Круговой
22
Гайич
22
Гайич
3
Круговой
10
Обляков
15
Пьянич
15
Пьянич
10
Обляков
31
Кисляк
8
Бистрович
8
Бистрович
31
Кисляк
11
Файзуллаев
11
Мусаев
11
Мусаев
11
Файзуллаев
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
24
Луис Чавес
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
24
Луис Чавес
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Динамо - ЦСКА
1
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
13
Офсайды
2
1
Количество передач
557
416
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против ЦСКА, 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – ЦСКА

Динамо – ЦСКА смотреть онлайн 6 октября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо
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