06.10.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-2-1-3-1
99
Лунев
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
6
Фернандес
93
Лаксальт
14
Даса
10
Бителло
11
Гомес
15
Карраскаль
13
Нгамале
70
Тюкавин
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Роша
78
Дивеев
12
Келлвен
14
Зделар
3
Круговой
11
Файзуллаев
10
Обляков
31
Кисляк
23
Гуарирапа
14
Даса
50
Кутицкий
50
Кутицкий
14
Даса
7
Скопинцев
2
Маричаль
2
Маричаль
7
Скопинцев
11
Гомес
74
Фомин
74
Фомин
11
Гомес
15
Карраскаль
49
Маухуб
49
Маухуб
15
Карраскаль
3
Круговой
22
Гайич
22
Гайич
3
Круговой
10
Обляков
15
Пьянич
15
Пьянич
10
Обляков
31
Кисляк
8
Бистрович
8
Бистрович
31
Кисляк
11
Файзуллаев
11
Мусаев
11
Мусаев
11
Файзуллаев
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
24
Луис Чавес
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
24
Луис Чавес
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Динамо - ЦСКА
1
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
13
Офсайды
2
1
Количество передач
557
416
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против ЦСКА, 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»