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  • «Рубин» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Рубин» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 17:50
Рубин
21.09.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
55' Е. Тесленко
15' Р. Жемалетдинов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
22
Велдин Ходжа
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
3-3-1-3
38
Ставер
2
Тесленко
5
Ашурматов
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Иву
51
Рожков
23
Вада
90
Чуни
19
Даку
22
Ходжа
3-2-3-2
35
Акинфеев
3
Круговой
4
Роша
78
Дивеев
12
Келлвен
27
Мойзес
11
Файзуллаев
31
Кисляк
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
10
Обляков
5
Ашурматов
4
Нижегородов
4
Нижегородов
5
Ашурматов
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
23
Вада
21
Зотов
21
Зотов
23
Вада
12
Келлвен
22
Гайич
22
Гайич
12
Келлвен
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Рубин - ЦСКА
1
1
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
11
Офсайды
0
1
Количество передач
352
508
Сейвы
4
3
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
5
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против ЦСКА, 9-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – ЦСКА

Рубин-ЦСКА смотреть онлайн 21 сентября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин
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