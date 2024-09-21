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Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против ЦСКА, 9-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – ЦСКА