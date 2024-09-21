21.09.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
3-3-1-3
38
Ставер
2
Тесленко
5
Ашурматов
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Иву
51
Рожков
23
Вада
90
Чуни
19
Даку
22
Ходжа
3-2-3-2
35
Акинфеев
3
Круговой
4
Роша
78
Дивеев
12
Келлвен
27
Мойзес
11
Файзуллаев
31
Кисляк
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
10
Обляков
5
Ашурматов
4
Нижегородов
4
Нижегородов
5
Ашурматов
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
23
Вада
21
Зотов
21
Зотов
23
Вада
12
Келлвен
22
Гайич
22
Гайич
12
Келлвен
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Рубин - ЦСКА
1
1
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
11
Офсайды
0
1
Количество передач
352
508
Сейвы
4
3
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
5
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против ЦСКА, 9-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»