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  • «Зенит» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Зенит» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 15:20
Зенит
21.09.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Факел
52' М. Кассьерра 66' Л. Гонду 87' А. Ерохин
8' Е. Марков (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Факел
31
Александр Беленов
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
19
Табо Селе
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Дилан Мертенс
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
33
Нино
16
Эракович
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
9
Кассьерра
7
Соболев
32
Гонду
3-2-3-2
31
Беленов
88
Дзиов
20
Юрганов
47
Божин
23
Якимов
88
Щетинин
10
Альшин
77
Ивлев
11
Браими
20
Марков
98
Ильин
16
Эракович
31
Мантуан
31
Мантуан
16
Эракович
15
Караваев
28
Алип
28
Алип
15
Караваев
7
Соболев
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Соболев
20
Педро
33
Клаудиньо
33
Клаудиньо
20
Педро
9
Кассьерра
10
Глушенков
10
Глушенков
9
Кассьерра
11
Браими
13
Калинин
13
Калинин
11
Браими
77
Ивлев
71
Мастерной
71
Мастерной
77
Ивлев
98
Ильин
19
Селе
19
Селе
98
Ильин
10
Альшин
16
Мертенс
16
Мертенс
10
Альшин
20
Марков
79
Каштанов
79
Каштанов
20
Марков
Остались в запасе
Зенит
Факел
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
37
Артур
ПВ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Зенит - Факел
2
3
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
16
Количество передач
708
202
Сейвы
0
1
Точность передач %
88
60
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Факела», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Факел»

«Зенит» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Зенит
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