21.09.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Россия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-1-3
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
33
Нино
16
Эракович
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
9
Кассьерра
7
Соболев
32
Гонду
3-2-3-2
31
Беленов
88
Дзиов
20
Юрганов
47
Божин
23
Якимов
88
Щетинин
10
Альшин
77
Ивлев
11
Браими
20
Марков
98
Ильин
16
Эракович
31
Мантуан
31
Мантуан
16
Эракович
15
Караваев
28
Алип
28
Алип
15
Караваев
7
Соболев
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Соболев
20
Педро
33
Клаудиньо
33
Клаудиньо
20
Педро
9
Кассьерра
10
Глушенков
10
Глушенков
9
Кассьерра
11
Браими
13
Калинин
13
Калинин
11
Браими
77
Ивлев
71
Мастерной
71
Мастерной
77
Ивлев
98
Ильин
19
Селе
19
Селе
98
Ильин
10
Альшин
16
Мертенс
16
Мертенс
10
Альшин
20
Марков
79
Каштанов
79
Каштанов
20
Марков
Остались в запасе
Зенит
Факел
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
37
Артур
ПВ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Зенит - Факел
2
3
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
16
Количество передач
708
202
Сейвы
0
1
Точность передач %
88
60
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Факела», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»