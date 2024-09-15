15.09.2024, воскресенье, 14:15
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Россия. Премьер-лига, 8 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
4-1-1-2-2
99
Лунев
7
Скопинцев
5
Майсторович
6
Фернандес
14
Даса
74
Фомин
10
Бителло
11
Гомес
15
Карраскаль
70
Тюкавин
91
Гладышев
4-1-3-1-1
88
Шелия
55
Тодорович
2
Жиров
3
Шатара
95
Адамов
27
Камило
0
Швец
47
Уткин
7
Садулаев
11
Луна Диале
27
Кардосо
15
Карраскаль
50
Кутицкий
50
Кутицкий
15
Карраскаль
7
Скопинцев
2
Маричаль
2
Маричаль
7
Скопинцев
10
Бителло
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
10
Бителло
91
Гладышев
77
Макаров
77
Макаров
91
Гладышев
11
Гомес
49
Маухуб
49
Маухуб
11
Гомес
27
Камило
75
Гандри
75
Гандри
27
Камило
47
Уткин
18
Камилов
18
Камилов
47
Уткин
11
Луна Диале
11
Исмаэл
11
Исмаэл
11
Луна Диале
27
Кардосо
20
Самородов
20
Самородов
27
Кардосо
7
Садулаев
10
Ковачев
10
Ковачев
7
Садулаев
Остались в запасе
Динамо
Ахмат
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
11
Егор Назаренко
АП
Главный тренер
Марцел Личка
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
11
Егор Назаренко
АП
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Динамо - Ахмат
3
Всего ударов по воротам
22
13
Удары в створ
13
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
7
Офсайды
2
3
Количество передач
448
298
Сейвы
3
9
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
16
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Ахмат», 8-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 14:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»