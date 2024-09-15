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  • «Динамо» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Динамо» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 13:05
Динамо
15.09.2024, воскресенье, 14:15
Россия. Премьер-лига, 8 тур
4 : 2
Завершен
Ахмат
43' Х. Карраскаль (П) 48' К. Тюкавин 90+3' Д. Макаров 90+9' Л. Гагнидзе
54' М. Луна Диале 64' Л. Садулаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
74
Даниил Фомин
(К) ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
(К) ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
27
Камило
ОП
0
Антон Швец
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Лунев
7
Скопинцев
5
Майсторович
6
Фернандес
14
Даса
74
Фомин
10
Бителло
11
Гомес
15
Карраскаль
70
Тюкавин
91
Гладышев
4-1-3-1-1
88
Шелия
55
Тодорович
2
Жиров
3
Шатара
95
Адамов
27
Камило
0
Швец
47
Уткин
7
Садулаев
11
Луна Диале
27
Кардосо
15
Карраскаль
50
Кутицкий
50
Кутицкий
15
Карраскаль
7
Скопинцев
2
Маричаль
2
Маричаль
7
Скопинцев
10
Бителло
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
10
Бителло
91
Гладышев
77
Макаров
77
Макаров
91
Гладышев
11
Гомес
49
Маухуб
49
Маухуб
11
Гомес
27
Камило
75
Гандри
75
Гандри
27
Камило
47
Уткин
18
Камилов
18
Камилов
47
Уткин
11
Луна Диале
11
Исмаэл
11
Исмаэл
11
Луна Диале
27
Кардосо
20
Самородов
20
Самородов
27
Кардосо
7
Садулаев
10
Ковачев
10
Ковачев
7
Садулаев
Остались в запасе
Динамо
Ахмат
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
11
Егор Назаренко
АП
Главный тренер
Марцел Личка
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
11
Егор Назаренко
АП
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Динамо - Ахмат
3
Всего ударов по воротам
22
13
Удары в створ
13
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
7
Офсайды
2
3
Количество передач
448
298
Сейвы
3
9
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
16
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Ахмат», 8-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 14:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Ахмат»

«Динамо» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо
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