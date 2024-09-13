Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Крыльев Советов», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября 2024 в 20:15 по московскому времени.

Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».

Также игру будет транслировать «Bettery».