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  • «Рубин» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024

«Рубин» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024

13 сентября 2024, 19:05
Рубин
13.09.2024, пятница, 20:15
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Крылья Советов
37' Б. Гарре (П) 42' И. Олейников
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
3-3-2-1-1
38
Ставер
27
Грицаенко
2
Тесленко
5
Ашурматов
51
Рожков
6
Иву
70
Кабутов
23
Вада
21
Зотов
27
Чумич
19
Даку
4-1-2-2-1
30
Песьяков
23
Бейл
95
Гапонов
4
Евгеньев
2
Печенин
22
Костанца
6
Бабкин
58
Ежов
7
Гарре
19
Олейников
33
Сергеев
5
Ашурматов
4
Нижегородов
4
Нижегородов
5
Ашурматов
21
Зотов
22
Ходжа
22
Ходжа
21
Зотов
27
Чумич
19
Иванов
19
Иванов
27
Чумич
51
Рожков
90
Чуни
90
Чуни
51
Рожков
30
Песьяков
1
Ломаев
1
Ломаев
30
Песьяков
6
Бабкин
8
Витюгов
8
Витюгов
6
Бабкин
58
Ежов
19
Орозко
19
Орозко
58
Ежов
7
Гарре
27
Дмитриев
27
Дмитриев
7
Гарре
19
Олейников
10
Цыпченко
10
Цыпченко
19
Олейников
Остались в запасе
Рубин
Крылья Советов
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
23
Руслан Безруков
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Богдан Овсянников
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
23
Руслан Безруков
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Рубин - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Крыльев Советов», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября 2024 в 20:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин»«Крылья Советов»

«Рубин» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Рубин
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