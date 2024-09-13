13.09.2024, пятница, 20:15
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
3-3-2-1-1
38
Ставер
27
Грицаенко
2
Тесленко
5
Ашурматов
51
Рожков
6
Иву
70
Кабутов
23
Вада
21
Зотов
27
Чумич
19
Даку
4-1-2-2-1
30
Песьяков
23
Бейл
95
Гапонов
4
Евгеньев
2
Печенин
22
Костанца
6
Бабкин
58
Ежов
7
Гарре
19
Олейников
33
Сергеев
5
Ашурматов
4
Нижегородов
4
Нижегородов
5
Ашурматов
21
Зотов
22
Ходжа
22
Ходжа
21
Зотов
27
Чумич
19
Иванов
19
Иванов
27
Чумич
51
Рожков
90
Чуни
90
Чуни
51
Рожков
30
Песьяков
1
Ломаев
1
Ломаев
30
Песьяков
6
Бабкин
8
Витюгов
8
Витюгов
6
Бабкин
58
Ежов
19
Орозко
19
Орозко
58
Ежов
7
Гарре
27
Дмитриев
27
Дмитриев
7
Гарре
19
Олейников
10
Цыпченко
10
Цыпченко
19
Олейников
Остались в запасе
Рубин
Крылья Советов
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
23
Руслан Безруков
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Богдан Овсянников
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
23
Руслан Безруков
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Рубин - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Крыльев Советов», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября 2024 в 20:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»