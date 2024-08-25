25.08.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-3-1-1-2
99
Лунев
2
Бальбуэна
5
Майсторович
2
Маричаль
93
Лаксальт
24
Чавес
14
Даса
10
Бителло
15
Карраскаль
70
Тюкавин
91
Гладышев
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
6
Ленини
15
Кастаньо
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
99
Лунев
31
Лещук
31
Лещук
99
Лунев
2
Маричаль
7
Скопинцев
7
Скопинцев
2
Маричаль
24
Чавес
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
24
Чавес
91
Гладышев
77
Макаров
77
Макаров
91
Гладышев
15
Карраскаль
69
Боков
69
Боков
15
Карраскаль
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
15
Кастаньо
53
Черников
53
Черников
15
Кастаньо
8
Сперцян
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Сперцян
27
Са
99
Кобнан
99
Кобнан
27
Са
9
Кордоба
90
Смолов
90
Смолов
9
Кордоба
11
Батчи
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Батчи
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
47
Андрей Кудравец
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Марцел Личка
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Виктор Окишор
АП
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Динамо - Краснодар
1
4
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
8
18
Офсайды
1
5
Количество передач
402
353
Сейвы
6
9
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Краснодар», 6-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»