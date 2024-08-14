14.08.2024, среда, 17:15
Россия. Кубок, группа D, 2 тур
Россия. Кубок, группа D, 2 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
3-1-3-2-1
25
Нигматуллин
27
Грицаенко
4
Нижегородов
5
Ашурматов
7
Рахмоналиев
21
Зотов
19
Иванов
23
Вада
44
Кузнецов
11
Ломовицкий
99
Шабанхаджай
3-3-3-1
16
Адамов
31
Мантуан
33
Нино
5
Родригао
82
Волков
18
Васильев
4
Горшков
37
Артур
21
Ерохин
33
Клаудиньо
33
Сергеев
5
Ашурматов
5
Вуячич
5
Вуячич
5
Ашурматов
99
Шабанхаджай
6
Иву
6
Иву
99
Шабанхаджай
23
Вада
23
Безруков
23
Безруков
23
Вада
11
Ломовицкий
7
Юкич
7
Юкич
11
Ломовицкий
44
Кузнецов
27
Чумич
27
Чумич
44
Кузнецов
4
Горшков
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
4
Горшков
33
Клаудиньо
5
Барриос
5
Барриос
33
Клаудиньо
31
Мантуан
97
Ахметов
97
Ахметов
31
Мантуан
37
Артур
20
Педро
20
Педро
37
Артур
33
Сергеев
18
Изидор
18
Изидор
33
Сергеев
Остались в запасе
Рубин
Зенит
86
Никита Корец
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Рубин - Зенит
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Зенита», 2-й тур Кубка России путь команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа 2024 в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»