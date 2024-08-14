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  • «Рубин» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2024

«Рубин» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2024

14 августа 2024, 16:05
Рубин
14.08.2024, среда, 17:15
Россия. Кубок, группа D, 2 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
59' Д. Васильев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
33
Клаудиньо
АП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
86
Никита Корец
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
7
Александар Юкич
АП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Максим Глушенков
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
3-1-3-2-1
25
Нигматуллин
27
Грицаенко
4
Нижегородов
5
Ашурматов
7
Рахмоналиев
21
Зотов
19
Иванов
23
Вада
44
Кузнецов
11
Ломовицкий
99
Шабанхаджай
3-3-3-1
16
Адамов
31
Мантуан
33
Нино
5
Родригао
82
Волков
18
Васильев
4
Горшков
37
Артур
21
Ерохин
33
Клаудиньо
33
Сергеев
5
Ашурматов
5
Вуячич
5
Вуячич
5
Ашурматов
99
Шабанхаджай
6
Иву
6
Иву
99
Шабанхаджай
23
Вада
23
Безруков
23
Безруков
23
Вада
11
Ломовицкий
7
Юкич
7
Юкич
11
Ломовицкий
44
Кузнецов
27
Чумич
27
Чумич
44
Кузнецов
4
Горшков
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
4
Горшков
33
Клаудиньо
5
Барриос
5
Барриос
33
Клаудиньо
31
Мантуан
97
Ахметов
97
Ахметов
31
Мантуан
37
Артур
20
Педро
20
Педро
37
Артур
33
Сергеев
18
Изидор
18
Изидор
33
Сергеев
Остались в запасе
Рубин
Зенит
86
Никита Корец
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Рубин - Зенит
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Зенита», 2-й тур Кубка России путь команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа 2024 в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин»«Зенит»

«Рубин» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит Рубин
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