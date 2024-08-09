09.08.2024, пятница, 20:45
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-1-1-3-1
1
Ятимов
87
Лангович
3
Сако
55
Осипенко
40
Вахания
15
Глебов
47
Уткин
73
Азнауров
10
Щетинин
7
Роналдо
69
Голенков
3-3-1-2-1
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
51
Рожков
6
Иву
70
Кабутов
23
Безруков
27
Чумич
7
Юкич
19
Даку
40
Вахания
23
Чернов
23
Чернов
40
Вахания
10
Щетинин
5
Саравия
5
Саравия
10
Щетинин
73
Азнауров
19
Байрамян
19
Байрамян
73
Азнауров
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
7
Юкич
19
Иванов
19
Иванов
7
Юкич
27
Чумич
23
Вада
23
Вада
27
Чумич
Шабанхаджай
21
Зотов
21
Зотов
Шабанхаджай
6
Иву
88
Апшацев
88
Апшацев
6
Иву
51
Рожков
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
51
Рожков
Остались в запасе
Ростов
Рубин
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ростов - Рубин
2
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
15
Офсайды
1
5
Количество передач
466
299
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
66
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Рубина», 4-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Рубин»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер»
- Также матч будет транслироваться на сайте и в приложении «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»