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  • «Ростов» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

«Ростов» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

9 августа 2024, 19:35
Ростов
09.08.2024, пятница, 20:45
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
14' Д. Глебов
62' М. Даку (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
7
Александар Юкич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
5
Родриго Саравия
ОП
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ятимов
87
Лангович
3
Сако
55
Осипенко
40
Вахания
15
Глебов
47
Уткин
73
Азнауров
10
Щетинин
7
Роналдо
69
Голенков
3-3-1-2-1
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
51
Рожков
6
Иву
70
Кабутов
23
Безруков
27
Чумич
7
Юкич
19
Даку
40
Вахания
23
Чернов
23
Чернов
40
Вахания
10
Щетинин
5
Саравия
5
Саравия
10
Щетинин
73
Азнауров
19
Байрамян
19
Байрамян
73
Азнауров
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
7
Юкич
19
Иванов
19
Иванов
7
Юкич
27
Чумич
23
Вада
23
Вада
27
Чумич
Шабанхаджай
21
Зотов
21
Зотов
Шабанхаджай
6
Иву
88
Апшацев
88
Апшацев
6
Иву
51
Рожков
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
51
Рожков
Остались в запасе
Ростов
Рубин
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ростов - Рубин
2
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
15
Офсайды
1
5
Количество передач
466
299
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
66
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Рубина», 4-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Рубин»

«Ростов» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов
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